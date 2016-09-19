آمادگی ایجاد ۴۰۰۰ شغل در استان کرمانشاه را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی عصر امروز دوشتبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سراسری صنایع دستی کرمانشاه اظهار داشت: نمایشگاه سراسری صنایع دستی از امروز به مدت ۵ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های استان کرمانشاه دایر می‌باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: این نمایشگاه نهمین نمایشگاهی است که بصورت سراسری و با حضور استانهای کشور و به ازای هر استان ۲ غرفه و استان کرمانشاه به تعداد غرفه های تحویل شده فعالیت می‌کنند.

بالایی گفت: تاکنون ۲۹ استان با ۵۸ غرفه و استان کرمانشاه ۵۸ غرفه و جمعاً با ۱۱۵ غرفه اختصاصی صنایع دستی در ۶۰ رشته آغاز به کار خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: آنچه مهم است این است که صنایع دستی بعنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی و توسعه تولیدات داخلی و نشانی از مردمی بودن، دانش محور بودن و اندیشه و تفکر در جهت اقتصاد مقاومتی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به مظلومیت جامعه هنری در بخش صنایع دستی بیان داشت: جمعیتی بیش از ۳۰ هزار نفر در مقوله صنایع دستی در استان بعنوان افراد آموزش دیده و خالق هنر مشغول هستند.

این مسئول همچنین اظهار داشت: بر اساس اعلام نیاز، ما می‌توانیم طبق تعهدات سازمان صنایع دستی به دولت با شرایط و ضوابط حمایت دولت از جامعه صنایع دستی اعلام آمادگی کردیم که ۴۰۰۰ شغل در استان کرمانشاه در سال ۹۴ و ۹۵ از سهم ۷۰ هزار نفری ایجاد کنیم.

وی در ادامه افزود: اگر قبول کنیم صنایع دستی یکی از حلقه‌های مفقوده بازاریابی و فروش است وجود نمایشگاه‌های سراسری می‌تواند قطعاً بهترین نسخه برای فروش محصولات و معرفی هنرمندان در مکان مشخص باشد.

بالایی در پایان گفت: مردم استان کرمانشاه مشوق فرزندان خود در امر تولید صنایع دستی باشند و بدانند که خرید هر کالای تولیدی صنایع دستی کمک مستقیم به صنعت داخلی و صنایع درون‌زا خواهد بود.