اقتدار نظامی و دفاعی ایران قابل انکار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای کانون خلبانان ایران، با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس به همه‌ی دلاوران آن عرصه‌ی تاریخی و مردم ایران، گفت: به عنوان کسی که از ابتدای جنگ تا انتها در مسؤولیت‌های متعدد از همه‌ی فراز و فرودها خبر دارم، وظیفه‌ی خویش می‌دانم از همه‌ی کسانی که در جنگ نقش آفرینی کرده‌اند، صمیمانه تشکر کنم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری شرایط سیاسی ایران در زمان آغاز جنگ و اوضاع نیروهای نظامی ارتش، سپاه و بسیج، گفت: در جبهه‌ی مقابل ما غرب با تمام توان اطلاعاتی و تبلیغاتی، شرق با تمام تجهیزات نظامی و ارتجاع منطقه با حمایت‌های مالی، از ارتش بعث پشتیبانی می‌کردند.

هاشمی رفسنجانی، با بیان این جمله که «ایران، مظلومانه درگیر جنگ شد»، به جلسه‌ی سران آن روز نظام با جمعی از فرماندهان ارتش، به ویژه خلبانان نیروی هوایی در زیرزمین ستاد جنگ اشاره کرد و گفت: خلبانان آن روز از ما می‌خواستند که اگر می‌خواهید آتش بس را بپذیرید، فرصتی بدهید تا از حیثیت ایران و ارتش، دفاع و تجاوز بی‌شرمانه ارث بعث در بمباران ۱۱ فرودگاه کشور را جبران کنیم.

وی، ۱۵۰ سورتی پرواز نیروی هوایی ارتش در روز اول را کارساز و تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: عقبه‌ی ارتش بعث در آن حمله چنان منهدم شد که هنوز پس از سال‌ها نتوانستند جبران کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اقدام شهید عباس دوران و خلبان منصور کاظمیان، در مقطع برگزاری اجلاس غیرمتعهدها که می‌خواستند در بغداد برگزار کنند و ما مخالف بودیم، اشاره کرد و گفت: با کبوتران آهنین بال خویش به همان ساختمانی زدند که قرار بود اجلاس در آن برگزار شود که اگر چه خود آسمانی شدند، اما نا امنی بغداد را برای همه جهانیان ثابت کردند که یک پیروزی سیاسی و نظامی برای ایران بود. چون ثابت کرد که بغداد امنیت لازم را برای برگزاری این اجلاس ندارد.

هاشمی رفسنجانی، نقش نیروی هوایی برای تداوم صدور نفت ایران در زمان جنگ را یکی دیگر از کارهای ستودنی خلبانان ایرانی دانست و گفت: سیاست ارتش بعث جلوگیری از صدور نفت ایران برای تحت الشعاع قرار دادن اقتصاد کشور و هزینه‌های جنگ بود، اما خلبانان تیزپرواز ایران که روزی مانند نیروی زمینی در خاکریزها علیه دشمن می‌جنگیدند، در آن مقطع به کمک نیروی دریایی در خلیج‌فارس و دریای عمان آمدند و نگذاشتند نقشه‌ شوم ارتش بعث عملی شود.

وی با این خطاب به خلبانان که «شما افتخارات بزرگی در تاریخ جنگ خلق کردید»، گفت: برنامه ریخته بودند که یک هفته مرکز ایران را پس از اشغال خوزستان بگیرند و با خود می‌گفتند جدا کردن خوزستان از ایران که حتمی است، اما پس از هشت سال، هزیمت خویش را پذیرفتند که اسناد آن در نامه‌هایی که صدام برای من می‌نوشت، موجود است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری مشکلات ماههای اول جنگ و ناهماهنگی‌های سیاسی در مرکز، گفت: بعضی از کسانی که مسؤولیت اداره جنگ را هم داشتند، هم به سپاه اجازه حضور در جنگ نمی‌دانند و هم تجهیزات ارتش را از رزمندگان خطوط مقدم پنهان می‌کردند. اما عشق جوانان ایران برای دفاع از خاک به گونه‌ای بود که سپاه و بسیج از همان نخستین روزها پا به پای ارتش به میدان کارزار رفتند و حماسه‌های بزرگی آفریدند.

هاشمی رفسنجانی، در خصوص نقشه‌ی شوم ارتش بعث برای جدایی خوزستان از ایران، گفت: در همان ماه های اول یاسر عرفات در سفر به ایران به من گفته بود که در ستاد کل ارتش بعث نقشه‌ی دیدم که دو فلش برای تسخیر مسجد سلیمان و بهبهان در استان خوزستان دارند که این نقشه، در راستای همان نقشه‌ی شومی بود که فکر می‌کنند با اجرای آن انقلاب را شکست می‌دهند.

فرمانده هشت سال دفاع مقدس، با ارائه تحلیلی تاریخی از مقاطع مختلف جنگ و فراز و فرودهای پیشروی‌ها، پیروزی‌ها و عدم الفتح‌ها، گفت: در آخر جنگ همه‌ی حامیان ارتش بعث در سازمان ملل سندی را امضا کردند که صدام شروع کننده جنگ و متجاوز است و باید هزینه‌های ایران را بپردازد که البته کارشناس آنها خیلی کم حساب کردند.

وی پیروزی سیاسی ایران در جنگ را مرهون پیروزی‌های نظامی رزمندگان در خطوط مقدم جبهه از جنوب تا شمال غرب دانست و گفت: همراهی نیروهای مردمی، جهاد سازندگی، شهربانی و ژاندارمری، کمیته‌های انقلاب اسلامی، عشایر، نظامیان جنگ های نامنظم و چریکی و مهم‌تر از همه بسیج با سپاه و ارتش برای تقویت توان نظامی ایران ستودنی است که می‌تواند درسی برای همه‌ی ملتها در دفاع از کیان خویش باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به چرایی و چگونگی تأسیس و تشکیل سپاه پاسداران در اوایل انقلاب، گفت: با قدرت تمام مشغول خنثی سازی نا امنی‌های منافقین در اقصی نقاط کشور برای اجرای نقشه‌ی شوم تجزیه‌ی خوزستان، کردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، بود که وقتی جنگ آغاز شد، با همان توان و قدرت به سوی جبهه‌ها رفت و پا به پای ارتش دشمن را که بدون زحمت پیشروی می‌کرد، زمینگیر کردند.

هاشمی رفسنجانی، در ادامه سخنان خویش نقش نیروی هوایی ارتش ایران را در پیروزی نهایی انقلاب و تثبیت آن به یاد آورد و با اشاره به بیعت همافران نیروی هوایی در مدرسه علوی با امام، گفت: آن بیعت کمر ارتش و رژیم پهلوی را شکست و بعدها در گزارشهای ژنرال هایزر به مسؤولان آمریکایی آمده بود که دیگر به بقای رژیم پهلوی امیدی نیست.

وی محبوبیت خلبانان نیروی هوایی در بین مردم را نشان از صداقت رفتاری آنان در انجام وظیفه دانست و گفت: اوج این محبوبیت آنجاست که خلبانان ایرانی در هرجای دنیا که باشند، می‌درخشند.

فرمانده هشت سال دفاع مقدس، در بخش پایانی سخنان خویش با گرامیداشت یاد و خاطره همه‌ی شهدا، مفقودان، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و ستودن صبر و استقامت خانواده‌های ایرانی برای بدرقه‌ی فرزندان و استقبال از جنازه‌های شهدای خویش، گفت: وعده‌ی خداوندی در این صبر و کمک به جبهه‌ی حق، یاری الهی در «ان تنصرالله ینصرکم» است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برشمردن برخی از اسناد غیرقابل انکار برای پیروزی ایران در هشت سال دفاع مقدس، به عنوان یکی از اسناد، به سفر خویش با همراهی فرماندهان نظامی سالهای جنگ به عراق در سالهای پس از سقوط صدام اشاره کرد و گفت: اوج پیروزی مردم ایران را آنجا دیدیم که گروه‌هایی از همه‌ی نظامی‌های ارتش عراق در کاخ ریاست جمهوری و اتفاقاً در ساحل دجله‌ای که ددمنش بعثی فرمان حمله به ایران را از آنجا صادر کرده بود، برای فرمانده‌ی ایران در جنگ و به احترام پرچم ایران، سرود جمهوری اسلامی را خواندند.

هاشمی رفسنجانی، سرنوشت منافقین را یکی دیگر از جلوه‌های پیروزی ایران در جنگ دانست و گفت: کسانی که با وطن فروشی، ستون پنجم ارتش بعث بودند و آن همه به مردم ایران خیانت کردند، امروز با دریوزگی در چند پادگان محصور، مرگ تدریجی خویش را می‌گذرانند و می‌دانند که این زندگی خفت بار نتیجه‌ی خیانت به کشور است.

وی تأکید کرد: علی رغم تحریم ها در دوران دفاع توانستیم با تقویت ساصد و مراکز دیگر تحقیقات نظامی، قدرت دفاعی بومی را چنان بالا ببریم و برتر کنیم که امروز اقتدار نظامی و دفاعی ایران قابل انکار نیست و مایه وحشت بدخواهان است.

در آغاز این دیدار، خلبان محمود ضرابی در سخنانی با یادآوری اقدامات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر این نکته که «نمی‌خواهیم کسانی که روزی در اوج بودند، امروز در کنج باشند»، گفت: براین اساس کانون خلبانان ایران را در سال ۱۳۸۶ با عضویت حدود هزار نفر تشکیل دادیم تا هراز چند گاهی دور هم باشیم و از خاطرات دفاع مقدس بگوییم.

وی با بیان این نکته که «۵۷ آزاده‌ی خلبان داشتیم که هفت نفر آنها آسمانی شدند»، بر آمادگی همه‌ی خلبانان برای دفاع از ایران در هر شرایطی تأکید کرد و گفت: هر جا که باشیم، خود را سرباز ایران می‌دانیم.

در ادامه این دیدار هر یک از خلبانان با بیان خاطره‌ای از پروازهای خویش در روزهای دفاع مقدس به مشکلات معیشتی و حقوقی این روزهای خویش اشاره کردند و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به آنان گفت: برخورداری از امکانات حق شماست که امتحان خود را به خوبی داده‌اید و مطمئن باشید که رهبری معظم و ریاست جمهوری نیز برای بهتر شدن اوضاع شما توصیه خواهند کرد.

در پایان این دیدار، نماد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که عقابی با بالهای باز و آماده‌ی پرواز است، از سوی مسن‌ترین خلبان حاضر به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اهدا شد که آن خلبان هنگام اهدا، گفت: این نماد را از طرف همه‌ی خلبانان ایران به شما تقدیم می‌کنم که نماد صبر و استقامت در ایران عزیز هستید.