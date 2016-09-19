نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان شهر تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نقل و انتقالات درون استانی فرهنگیان شهر تهران اعلام شد.
بر اساس این گزارش، فرهنگیانی که تقاضای انتقالی خود را ثبت کرده اند، جهت مشاهده نتیجه نقل و انتقالات می توانند به سامانه نقل و انتقال فرهنگیان مراجعه کنند.
آموزش و پرورش شهر تهران از نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نقل و انتقالات درون استانی فرهنگیان شهر تهران اعلام شد.
بر اساس این گزارش، فرهنگیانی که تقاضای انتقالی خود را ثبت کرده اند، جهت مشاهده نتیجه نقل و انتقالات می توانند به سامانه نقل و انتقال فرهنگیان مراجعه کنند.
نظر شما