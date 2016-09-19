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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۳۶

نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان شهر تهران اعلام شد

نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان شهر تهران اعلام شد

آموزش و پرورش شهر تهران از نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نقل و انتقالات درون استانی فرهنگیان شهر تهران اعلام شد.

بر اساس این گزارش، فرهنگیانی که تقاضای انتقالی خود را ثبت کرده اند، جهت مشاهده نتیجه نقل و انتقالات می توانند به سامانه نقل و انتقال فرهنگیان مراجعه کنند.

کد مطلب 3773984

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