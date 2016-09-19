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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۵۴

با حکم استاندار قزوین:

مشاور استاندار قزوین در امور اقتصادی منصوب شد

مشاور استاندار قزوین در امور اقتصادی منصوب شد

قزوین- با حکم استاندار قزوین، عباس علی درافشانی بعنوان مشاور استاندار در امور اقتصادی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در بخشی از حکم استاندار قزوین خطاب به عباس علی درافشانی مشاور اقتصادی استاندار آمده است:با توجه به مراتب تعهد، درایت وتجارب ارزشمند شما به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور استاندار در امور اقتصادی منصوب می کنم.

بررسی و پیگیری امور مربوط به مسائل اقتصادی و شرکت در جلسات و پیگیری مصوبات آن از اهم وظایفی است که انتظار دارد نسبت به انجام شایسته و مطلوب آن اهتمام و تلاش کنید.

استاندار در این حکم تصریح کرده است: توفیق روز افزون جنابعالی را در پیروی از منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) درجهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی از در گاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

عباس علی درافشانی قبل از این سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قزوین بود.
 

کد مطلب 3773994

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