  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۱۱

معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی:

خراسان رضوی رتبه اول توزیع کتب درسی را در کشور دارد

خراسان رضوی رتبه اول توزیع کتب درسی را در کشور دارد

مشهد ـ معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در دو سال گذشته رتبه اول توزیع کتب درسی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه این استان دو سال متوالی رتبه اول توزیع، ساماندهی و عرضه کتب درسی را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: تاکنون ۱۵ میلیون جلد کتاب درسی و بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب درسی توزیع شده است.

وی افزود: نسبت به سال ۹۲، ۳۶۷ هزار ساعت معادل ۲۸ میلیارد تومان برای اعتبارات آموزشی صرفه جویی شده است و این در حالی است که تعداد ۱۲۰ هزار دانش آموز در مدت افزوده و تعداد معلمان از ۹۲ هزار به ۸۹ هزار کاهش پیدا کرده است.

معاونت اجتماعی، سیاسی و امنیتی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین۲۵۰مدرسه دو نوبتی یک نوبتی شده و تعداد دو هزار کلاس زیر نور ادغام شده که این اقدام بدون ضربه خوردن به کیفیت انجام شده است.

وی تصریح کرد: استان خراسان رضوی در زمینه کسب رتبه های برتر کنکور افتخارات بزرگی را کسب کرده که ۱۰۵ رتبه برتر کشوری در حوزه های مختلف و کسب چهار رتبه تک رقمی در کنکور سال ۹۵ از جمله این افتخارات است.

حسینی عنوان کرد: دانش آموزان استان خراسان رضوی در المپیاد فرش، مسابقات پرورشی، مسابقات علوم نانو، قرآن، عترت و نماز رتبه اول را کسب کرده‌اند.

وی در رابطه با توانمندسازی و آمادگی معلمان به عنوان سیاست بهسازی، عنوان کرد: به لحاظ اهمیت مسئله بهسازی معمان، مانند ساماندهی آنها باید به گفتمان تبدیل شود.

معاونت اجتماعی، سیاسی و امنیتی خراسان رضوی با اشاره به ارتقای مدیریت های آموزشی در مدارس که ۵۰ درصد در طرح تعالی مدیریت قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: هفته آخر شهریورماه جاری هفته ارتقای مدیریت آموزشگاهی نام گذاری شده که تمامی تبلیغات و متقاعد سازی ها باید متمرکز بر فرآیند مدیریت آموزشگاهی باشند.

وی با تاکید به اینکه حقوق معلمان باید به موقع پرداخت شود، تصریح کرد: معوقات و مطالبات فرهنگیان از طریق دریافت اعتبارات که سازمان بودجه برنامه ریزی و سازمان آموزش و پرورش تامین می‌کند، کسب می‌شود.

حسینی عنوان کرد: طبق مصوبه‌ای هیچ شرکت خدماتی از جمله سازمان آب نباید برخلاف ماده ۱۹ قانون مدارس غیر دولتی عمل کند و هزینه‌ اضافه‌ای از مدارس دریافت کند و برق آب و گاز مدارس به هیچ وجه نباید قطع شود.

وی ادامه داد: فعالیت های ورزشی، هنری و دینی هویت بخش، توجه به رویکرد توسعه متوازن، تجهیز مدارس، هوشمند سازی فضا و ارتقای بهداشت و نشاط دانش آموزان از دیگر برنامه های آموزش و پرورش است.

معاونت اجتماعی، سیاسی و امنیتی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مرکز رشد و کار آفرینی هنرستان ها دایر شده است و در تلاش هستیم که این مراکز را به تعداد ۷۸۰ هنرستان در سطح استان ارتقا دهیم که در هر هنرستان، مرکز رشد و کارآفرینی شعبه‌ای داشته باشد.

وی ابراز کرد: صدا و سیمای خراسان رضوی در راستای تعلیم و تربیت همواره از آموزش و پرورش جلوتر بوده است که در همین راستا انعقاد قرارداد برنامه برپا طی تفاهم نامه ای انجام شده است.

کد مطلب 3773997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها