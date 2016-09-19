خراسان رضوی رتبه اول توزیع کتب درسی را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه این استان دو سال متوالی رتبه اول توزیع، ساماندهی و عرضه کتب درسی را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: تاکنون ۱۵ میلیون جلد کتاب درسی و بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب درسی توزیع شده است.

وی افزود: نسبت به سال ۹۲، ۳۶۷ هزار ساعت معادل ۲۸ میلیارد تومان برای اعتبارات آموزشی صرفه جویی شده است و این در حالی است که تعداد ۱۲۰ هزار دانش آموز در مدت افزوده و تعداد معلمان از ۹۲ هزار به ۸۹ هزار کاهش پیدا کرده است.

معاونت اجتماعی، سیاسی و امنیتی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین۲۵۰مدرسه دو نوبتی یک نوبتی شده و تعداد دو هزار کلاس زیر نور ادغام شده که این اقدام بدون ضربه خوردن به کیفیت انجام شده است.

وی تصریح کرد: استان خراسان رضوی در زمینه کسب رتبه های برتر کنکور افتخارات بزرگی را کسب کرده که ۱۰۵ رتبه برتر کشوری در حوزه های مختلف و کسب چهار رتبه تک رقمی در کنکور سال ۹۵ از جمله این افتخارات است.

حسینی عنوان کرد: دانش آموزان استان خراسان رضوی در المپیاد فرش، مسابقات پرورشی، مسابقات علوم نانو، قرآن، عترت و نماز رتبه اول را کسب کرده‌اند.

وی در رابطه با توانمندسازی و آمادگی معلمان به عنوان سیاست بهسازی، عنوان کرد: به لحاظ اهمیت مسئله بهسازی معمان، مانند ساماندهی آنها باید به گفتمان تبدیل شود.

معاونت اجتماعی، سیاسی و امنیتی خراسان رضوی با اشاره به ارتقای مدیریت های آموزشی در مدارس که ۵۰ درصد در طرح تعالی مدیریت قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: هفته آخر شهریورماه جاری هفته ارتقای مدیریت آموزشگاهی نام گذاری شده که تمامی تبلیغات و متقاعد سازی ها باید متمرکز بر فرآیند مدیریت آموزشگاهی باشند.

وی با تاکید به اینکه حقوق معلمان باید به موقع پرداخت شود، تصریح کرد: معوقات و مطالبات فرهنگیان از طریق دریافت اعتبارات که سازمان بودجه برنامه ریزی و سازمان آموزش و پرورش تامین می‌کند، کسب می‌شود.

حسینی عنوان کرد: طبق مصوبه‌ای هیچ شرکت خدماتی از جمله سازمان آب نباید برخلاف ماده ۱۹ قانون مدارس غیر دولتی عمل کند و هزینه‌ اضافه‌ای از مدارس دریافت کند و برق آب و گاز مدارس به هیچ وجه نباید قطع شود.

وی ادامه داد: فعالیت های ورزشی، هنری و دینی هویت بخش، توجه به رویکرد توسعه متوازن، تجهیز مدارس، هوشمند سازی فضا و ارتقای بهداشت و نشاط دانش آموزان از دیگر برنامه های آموزش و پرورش است.

معاونت اجتماعی، سیاسی و امنیتی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مرکز رشد و کار آفرینی هنرستان ها دایر شده است و در تلاش هستیم که این مراکز را به تعداد ۷۸۰ هنرستان در سطح استان ارتقا دهیم که در هر هنرستان، مرکز رشد و کارآفرینی شعبه‌ای داشته باشد.

وی ابراز کرد: صدا و سیمای خراسان رضوی در راستای تعلیم و تربیت همواره از آموزش و پرورش جلوتر بوده است که در همین راستا انعقاد قرارداد برنامه برپا طی تفاهم نامه ای انجام شده است.