مهاجم ملي پوش پرسپوليس به فولاد خوزستان پيوست

به گزارش خبرنگار "مهر" ميلاد نوري مهاجم وكاپيتان تيم فوتبال جوانان پرسپوليس روزپنجشنبه هفته گذشته با مسوولان تيم فولاد خوزستان به توافق رسيد تا براي سه سال پيراهن اين تيم را برتن كند.

ميلاد نوري مهاجم شماره 10 تيم ملي جوانان كشورمان كه ازچند سال پيش درتيم هاي پايه پرسپوليس مشغول بازي بود، بعلت بروز برخي مشكلات ازاين تيم جدا شد وپس از15 روزتمرين با تيم فولاد خوزستان روز پنجشنبه هفته گذشته رسما قراردادش را با اين تيم درهيات فوتبال اهوازبه ثبت رساند. نوري متولد سال 1365 دزفول است وپس ازآنكه مسوولان پرسپوليس نخواستند ازاواستفاده كنند راهي جنوب كشورشد تا فوتبال را دراين خطه فوتبال خيزدنبال كند.

مهاجم تيم ملي جوانان كشورمان وتيم پرسپوليس پس ازعقد قرارداد با فولاد خوزستان به همراه تيم ملي دانش آموزان ايران راهي چين شد تا درمسابقات جهاني فوتبال دانش آموزان شركت كند.