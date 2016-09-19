برگزاری سمپوزیوم علمی - فرهنگی بین المللی غدیردر آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر، سمپوزیوم بین المللی غدیر خم توسط انجمن غازی حسین ، یکشنبه ۱۹ سپتامبر از ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش های ناظم حکمت شهرداری ینی محله با مشارکت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار گردید.

در آغاز این سمپوزیوم گروه موسیقی کوچکی مراسم سماء را اجرا کردند پس از آن «گل آغ اوز» رییس انجمن غازی حسین در سخرانی افتتاحیه ضمن خوش آمد گویی به حضار از حضور اندیشمندان برجسته فرهنگی برای مشارکت در این سمینار قدر دانی کرد.

رییس انجمن «غازی حسین» با اشاره به برگزاری جشن غدیر در چند سال گذشته توسط این انجمن گفت ؛ برگزاری این سمپوزیوم برای شناخت ابعاد مختلف حادثه غدیر امری بسیار حیاتی ، مهم وحدت بخش برای جامعه کنونی است .

وی از شهرداری ینی محله و همه کسانی که دربرگزاری این همایش مشارکت نموده اند قدر دانی نمود. سپس شرکت کنندگان در این مراسم با ارائه مقالات به ایراد سخن پرداختند.

در نشست صبح پرفسور «علی یامان» گزارشی را با عنوان نگرش های متفاوت به تاریخ اسلام، نگارش تاریخ و اقتدار در مکتب اهل سنت- ارائه نمود.

سخنران دیگر این مراسم «یوسف توره» از وقف باب علی بود وی گزارشی را با موضوع اهمیت و نقش غدیر خم در مکاتب علوی ارائه کرد.

سومین سخنران «ارتغرول ارتکین» ازکانال ۱۴ تلویزیون ترکیه گزارشی را با عنوان بررسی منیاتورهای غدیر خم در هنر صفوی و عثمانی، تجلی اعتقادات و سیاست در نقاشی ارائه نمود.

«حیدر تبر اوغلو» نیز مقاله ای با موضوع ریشه های مصاحبلیک (برادر خواندگی دینی) در غدیر مطرح نمود.

پرفسور «قیاس الدین آیتاچ» اخرین سخنران این سمپوزیم در بخش اول گزارشی را با موضوع نفس ؛ منطق و دیالکتیک در حادثه غدیر ارائه کرد .

در نشست بخش دوم سمینار «نامیک زیبک» وزیر فرهنگ اسبق ترکیه در سالهای ۸۹ تا ۹۱ و وزیر امور گمرک در سالهای ۹۶ تا ۹۷ مقاله ای با عنوان با موضوع «چرا علی ؟» ، «محمود کاراسو» مقاله ای با عنوان با موضوع روز غدیر روز جهانی اخلاق و عشق الهی ، «حسین اوز پیر علوی» مقاله ای با موضوع غدیر خم در آدانا و شهرهای پیرامون و در خاتمه دکتر «صابر امامی» استاد ادبیات فارسی مقاله ای را با عنوان غدیر خم در شعرهای فارسی و ترکی ارائه نمود.

سومین بخش این سمپوزیوم نیز با ارائه مقاله ای با عنوان حضرت علی ع در قرآن و حدیث توسط «حسن صفرخانی» رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در انکارا آغاز به کار نمود . سپس مقاله علی صدای عدالت انسانی از سوی «غدیر آکاراس» ارائه شد ، در ادامه این نشست رییس وقف اهل بیت آنکارا مقاله ای با موضوع غدیر خم در مکتب جعفری ارائه نمود . «محمد دمیرتاش پیر علوی» نیز مقاله ای با عنوان دستاوردهای غدیر خم در زمان معاصر ارائه و در خاتمه «جمال موتلوار پیر علوی» گزارشی را با عنوان غدیر خم در جمع خانه ها ارائه نمود. در خاتمه این نشست ضمن تقدیر از شرکت کنندگان گواهی نامه هایی به رسم یاد بود به انضام یک جلد به ایشان کتاب اهداء شد.

«غازی حسین» رییس انجمن در پایان این مراسم ضمن ارائه جمع بندی نکات علمی مطرح شده در سمپوزیوم از حضار و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران به دلیل این که فکر تبدیل مراسم بزرگداشت غدیر به یک سمپوزیوم علمی را پیشنهاد نمودتشکر کرد و دستاورد های علمی و فرهنگی این سمپوزیوم را بسیار موفق و پر بار ارزیابی نمود.

شایان ذکر است این برنامه بصورت کامل برای پخش ار کانال ۱۴ و ۱۲ تلویزیون ترکیه ضبط گردید . همزمان در این سمپوزیوم نمایشگاه کتابی نیز در جوار این مراسم برگزار شد .