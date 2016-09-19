۶۰ درصد وعده های انتخاباتی رئیس جمهور محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان با اشاره به سال پایانی عمر دولت یازدهم اظهار کرد: بر اساس اعلام رئیس جمهور، در سال پایانی برای شناخت و تسریع در حل مشکلات موجود به استان ها سفر و جلساتی با نخبگان هر استان برگزار می کنیم.

شریعتمداری به وعده ها و مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: ۱۲۱ پروژه استانی در دولت یازدهم وعده داده شده برخی از این طرح ها مانند ایجاد خط ریلی گرگان به مشهد از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

وی افزود: در دولت قبلی تنها ۲۴ درصد وعده ها به مردم محقق شده بود اما در دولت فعلی تاکنون بیش از ۶۰ درصد وعده های انتخاباتی رئیس جمهور تحقق یافته و امیدواریم تا پایان عمر دولت تدبیر و امید به رقم قابل قبولی برسانیم.

وی خطاب به مدیران استانی بیان کرد: مطمئناً همه وعده ها در پایان عمر دولت یازدهم قابل تحقق نیست و از مدیران دستگاه ها می خواهم پروژه های اولویت دار که تحقق آن در زندگی مردم تاثیر مستقیم می گذارد را در دستور کار قرار دهند.

معاون اجرایی رئیس جمهور بر بازدید های میدانی تاکید و تصریح کرد: نظارت و بازدید به جای گزارش های مکتوب مورد تاکید دولت است و پروژه های منتخب ستاد اقتصاد مقاومتی باید همراه با مشاهدات عینی باشد تا دچار مشکل نشویم.

شریعمتداری ضمن تاکید بر ایجاد اشتغال های خرد و زودبازده بیان کرد: نظرسنجی از مخاطب و نظرخواهی از نخبگان حتی اگر مورد پسند ما نباشد بسیار مهم است و اقدامات دولت باید صادقانه به مردم اطلاع رسانی شود.