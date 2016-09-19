سرمربی سیاه جامگان به نشست خبری پیش از بازی با تراکتورسازی نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیش از بازی تیم های تراکتور سازی و سیاه جامگان از چهارچوب بازی های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۹ امروز در محل سالن کنفرانس هتل پارس تبریز برگزار شد.

علیرغم اعلام امادگی مسئولان باشگاه سیاه جامگان مبنی برحضور فرهاد کاظمی در نشست پیش از بازی دو تیم اما این مربی نتوانست پیش از بازی پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد.

تراکتور سازی تبریز و سیاه جامگان مشهد از چهارچوب رقابت های فوتبال کشور از ساعت ۱۷ فردا در ورزشگاه اختصاصی تراکتور سازی به انجام خواهد رسید.