بدهی ۵۰ میلیارد ریالی دولت به صادرکنندگان محصولات کشاورزی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی عصر دوشنبه در جلسه توسعه صادرات محصولات کشاورزی اردبیل اضافه کرد: این رقم بدهی به عنوان مطالبات صادرکنندگان از محل مشوق های صادراتی است.

وی بدهی ۵۰ میلیارد ریالی را مشوق صادراتی کشاورزان از سال قبل عنوان کرد و تصریح کرد: بخش عمده ای از این مطالبات مربوط به صادرات سیب زمینی استان اردبیل است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه اردبیل سالانه با برداشت ۸۰۰ هزار تن به یکی از قطب های تولید سیب زمینی کشور شهرت یافته است، متذکر شد: بخش عمده ای از صادرات سیب زمینی این استان از سال های گذشته به کشور جمهوری آذربایجان انجام می شود.

وی با بیان اینکه البته صادرات این محصول به جمهوری آذربایجان در سال های اخیر با مشکل مواجه شد، بیان داشت: به دلیل افزایش قیمت سیب زمینی در استان کشور جمهوری آذربایجان متقاضی سیب زمینی اردبیل نبود و همین عامل صادرات را با کاهش روبرو کرد.

سروی با تاکید بر اینکه این موضوع با رایزنی دو طرف از سال گذشته حل و صادرات از سر گرفته شد، عنوان کرد: در سال گذشته صادرات خوبی به آذربایجان داشتیم و مطالبات صادرکنندگان نیز از همین محل پرداخت نشده است.

وی از برنامه ریزی برای ارتقا توان تولیدی محصولات کشاورزی استان طی سال های آینده برشمرد و متذکر شد: بنا دارین تا ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی استان اردبیل را طی سه سال آینده افزایش دهیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان میزان تولید محصولات کشاورزی استان اردبیل در شرایط فعلی را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن برشمرد و عنوان کرد: تلاش می شود با برنامه های اجرایی به میزان ۱.۴ میلیون تن به تولیدات کشاورزی استان اضافه شود.