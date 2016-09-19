تیم های مشهدی رقیبانی خطرناک/ مشکل ورزشگاه یادگار امام حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نوعی در نشست خبری پیش از بازی تیمش در برابر سیاه جامگان مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فردا بازی مهمی را مقابل تیم سیاه جامگان پیش رو داریم؛ تیم ما تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و آماده برگزاری یک مسابقه خوب و کسب امتیاز برابر حریف خود هستیم.

وی ادامه داد: همیشه تیم های مشهدی در مقابل تیم های تبریزی بازی های خوبی را انجام داده و نتایج مطلوبی را کسب کرده اند و همیشه از این لحاظ خطرناک بوده اند اما با این حال ما برای کسب سه امتیاز برابر حریف خود وارد میدان می شویم.

قلعه نویی گفت: تنها مشکلی که تیم ما را فرا گرفته است دوری از شرایط مسابقه است چرا که دوری از تعطیلات چند هفتگی لیگ، بعضی تیم ها به خصوص تیم تراکتور سازی را متزلزل کرد با این حال ما به دنبال موفقیت تیم فوتبال کشور و تیم ملی هستیم.

وی در ارتباط با اینکه ایا برای بازی فردا مشکل زمین مسابقه و جود ندارد، تاکید کرد: ای کاش تنها مشکل ما نبود زمین بود در حالی که ما مشکلات دیگری هم داریم ولی در عین حال امیدوارم این مشکل زمین هم حل شده واستادیوم یادگار امام برای هفته هشتم مهیا شود.

سرمربی تیم تراکتور سازی در خاتمه اظهار داشت: به دنبال حفظ جایگاه خود هستیم و دوست داریم که به لحاظ نتیجه گیری، شرایط خود را در جدول حفظ کنیم، ما رقیبان سرسختی برای لیگ داریم و برای هر بازی برنامه خاصی را در پیش گرفتیم.