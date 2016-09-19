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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۴۶

رئیس دانشگاه شهرکرد:

۳۰۰کارمند در دانشگاه شهرکرد فعالیت می کنند

۳۰۰کارمند در دانشگاه شهرکرد فعالیت می کنند

شهرکرد- رئیس دانشگاه شهرکرد از فعالیت ۳۰۰ کارمند در دانشگاه شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شایان شاه محمدی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان و اساتید دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: فضای دانشگاه باید یک فضای صمیمی همراه با همکاری و هماهنگی همه مسئولان در دانشگاه باشد.

وی گفت: ۳۰۰ کارمند در دانشگاه شهرکرد مشغول به فعالیت هستند.

رئیس دانشگاه شهرکرد بیان کرد: کارمندان و اساتید دانشگاه باید برای دانشجویان این دانشگاه یک الگوی اخلاقی باشند.  

شاهمحمدی با اشاره به فعالیت مطلوب و قابل توجه اعضای هیئت علمی، تصریح کرد: ۷۰ عضو هیئت علمی با سابقه در دانشگاه شهرکرد مشغول به فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: دانشگاه کشاورزی این دانشگاه با ۱۰ هزار مترمربع مقاوم سازی شده است.

کد مطلب 3774023

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