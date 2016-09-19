دفاع مقدس تحقق شعار «ما می توانیم» بود/ گلایه از معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، ابتدا به تحلیل حادثه غدیر خم اشاره کرد و گفت: واقعه غدیر الگوی مدیریتی تازه ای برای جامعه طراحی کرده که پیش یا پس از آن سابقه نداشته است.

آیت الله نورمفیدی افزود: اداره امور جامعه تنها هدف مورد نظر حکومت ها است اما واقعه غدیر نشان داد که مدیریت در نگاه اسلامی از قداست برخوردار است و تنها هدفش اداره امور رایج کشور نیست.

وی با اشاره به نزدیک بودن سالروز هفته دفاع مقدس بیان کرد: هشت سال ملت ایران در مقابل تهاجم همه جانبه ایستادگی کرد که پیام آن تحقق شعار «ما می توانیم» بود.

وی با بیان اینکه انجام کارهای بزرگ بدون دردسر و خسارت امکان پذیر نیست، افزود: همواره باید این فرهنگ ما می توانیم را در نظر داشته باشیم و بدانیم کارهایی که شاید کشورهای دیگر قادر به انجام آن نیستند از عهده ما برمی آید.

نماینده ولی فقیه در گلستان به عملکرد دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نامگذاری تدبیر و امید بر دولت یازدهم جالب بوده و اگر جامعه تدبیر را احساس کند به امید نیز خواهد رسید و این دولت نشان داده در امورات تدبیر دارد.

آیت الله نورمفیدی به وعده های سفر رئیس جمهور اشاره و بیان کرد: یکی از وعده های رئیس جمهور در سفر به گلستان ساماندهی جزیره آشوراده بود اما از همان ابتدا خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، چوب لای چرخ این طرح گذاشت و امیدواریم این ماجرا به سود استان خاتمه یابد.

وی از مهار تورم و حل نشدن معظل رکود سخن گفت و تصریح کرد: معتقدم همه کارها به تنهایی از دست دولت بر نمی آید و باید به سمتی برویم که فرهنگ همکاری از سوی همه مردم ایجاد شود.