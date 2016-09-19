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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

تجربه واگذاری امور هنری به هنرمندان تکرار می شود

تجربه واگذاری امور هنری به هنرمندان تکرار می شود

ساری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: تجربه واگذاری امور فرهنگی و هنری به بخش های غیردولتی در استان تکرار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر مازندران با تقدیر از هنرمندان حوزه تئاتر استان افزود: این جشنواره اولین جشنواره ای است که از صفر تا صد ان توسط هنرمندان اجرا شده است و امیدواریم این تجربه در سال های آتی نیز تکرار شود.

وی اظهار داشت: همچنین بنا است جشنواره بین المللی فیلم وارش اردیبهشت سال آینده در بابل برگزار و دبیری آن جشنواره نیز به هنرمندان واگذار خواهد شد و علاقمند هستیم تا امور فرهنگی و هنری به هنرمندان واگذار شود.

جاودانی یادآور شد:  نقدهایی که در زمینه جشنواره تئاتر برگزار می شود باید مدنظر قرار گیرد و باید از آن استفاده کرد و سبب می شود تا کارها قوی تر شود.

پنج اثر در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر مازندران در ساری رقابت کردند.

کد مطلب 3774031

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