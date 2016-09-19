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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۱۵

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

طرح «چله دلدادگی» در مدارس استان سمنان برگزار می شود

طرح «چله دلدادگی» در مدارس استان سمنان برگزار می شود

سمنان-مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: با همکاری سازمان بازسازی عتبات عالیات استان، طرح چله دلدادگی ویژه ماه محرم در مدارس استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهان غروب دوشنبه در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش و پرورش و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان، با بیان اینکه این طرح از یکم مهر تا سیزدهم آبانماه۹۵ در مدارس سطح استان اجرا خواهد شد، بیان داشت: طی اجرای این طرح دانش آموزان پاکت هایی دریافت می کنند که در آنها دل نوشته هایی به ائمه اطهار(ع) و همچنین بروشور هایی درباره عتبات عالیات قرار دارد.

وی افزود: این کار نمادین با هدف آشنایی دانش آموزان با سیره ائمه اطهار(ع) و فرهنگ کمک به بازسازی عتبات عالیات صورت می پذیرد و طی آن دانش آموزان می توانند دست نوشته های خود ختاب به معصومان(ع) را در فرم های مخصوص نوشته و کمک های خود به بازسازی عتبات عالیات را به مرکز استان ارسال کنند.

دانش آموزان جوایز ویژه ای دریافت خواهند کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، گفت: اگر می خواهیم طرح های فرهنگی در جامعه بروز و نمود پیدا کند باید از قشر نونهال و نوجوان جامعه ترویج آن را آغاز کنیم و در این بین نیز، عتبات عالیات به منزله یکی از اقدامات مهم فرهنگی و جریان ساز از این قاعده مستثنی نیست.

جهان بیان داشت: این طرح ارزشی و فرهنگی با همراهی دبستان ها و مدارس مقطع اول و دوم متوسطه استان سمنان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بهترین فضا برای استفاده از ظرفیت نونهالان و نوجوانان در راستای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی است، افزود: دانش آموزان در قالب این طرح با مفاهیم معنوی چون عتبات عالیات آشنای شده و در کنار آن از جوایز ارزنده ای نظیر بسته های فرهنگی و سفر به عتبات عالیات نیز برخوردار خواهند شد.

حب اهل بیت در بین دانش آموزان نهادینه می شود

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان نیز در این نشست، گفت: دانش آموزان در طرح چله دلدادگی به مدت ۴۰روز با مفاهیمی مانند گنبد، گلدسته، صحن، ضریح، زیارت، بازسازی عتبات عالیات و ... آشنا می شوند و این امر از نونهالی در ذهنشان نقش خواهد بست.

رمضانعلی حلوایی با اشاره به اینکه دانش آموزان ضمیری پاک و سرشتی روشن دارند، ابراز داشت: برای نهادینه کردن طرح های فرهنگی، مدارس بهترین مکان ها هستند.

وی افزود: دانش آموزان طی این طرح معنوی علاوه بر کمک به بازسازی عتبات عالیات از جوایزی مانند حضور در صحن و سرای عتبات عالیات و ائمه اطهار(ع) برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 3774034

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