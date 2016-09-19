طرح «چله دلدادگی» در مدارس استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهان غروب دوشنبه در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش و پرورش و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان، با بیان اینکه این طرح از یکم مهر تا سیزدهم آبانماه۹۵ در مدارس سطح استان اجرا خواهد شد، بیان داشت: طی اجرای این طرح دانش آموزان پاکت هایی دریافت می کنند که در آنها دل نوشته هایی به ائمه اطهار(ع) و همچنین بروشور هایی درباره عتبات عالیات قرار دارد.

وی افزود: این کار نمادین با هدف آشنایی دانش آموزان با سیره ائمه اطهار(ع) و فرهنگ کمک به بازسازی عتبات عالیات صورت می پذیرد و طی آن دانش آموزان می توانند دست نوشته های خود ختاب به معصومان(ع) را در فرم های مخصوص نوشته و کمک های خود به بازسازی عتبات عالیات را به مرکز استان ارسال کنند.

دانش آموزان جوایز ویژه ای دریافت خواهند کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، گفت: اگر می خواهیم طرح های فرهنگی در جامعه بروز و نمود پیدا کند باید از قشر نونهال و نوجوان جامعه ترویج آن را آغاز کنیم و در این بین نیز، عتبات عالیات به منزله یکی از اقدامات مهم فرهنگی و جریان ساز از این قاعده مستثنی نیست.

جهان بیان داشت: این طرح ارزشی و فرهنگی با همراهی دبستان ها و مدارس مقطع اول و دوم متوسطه استان سمنان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بهترین فضا برای استفاده از ظرفیت نونهالان و نوجوانان در راستای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی است، افزود: دانش آموزان در قالب این طرح با مفاهیم معنوی چون عتبات عالیات آشنای شده و در کنار آن از جوایز ارزنده ای نظیر بسته های فرهنگی و سفر به عتبات عالیات نیز برخوردار خواهند شد.

حب اهل بیت در بین دانش آموزان نهادینه می شود

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان نیز در این نشست، گفت: دانش آموزان در طرح چله دلدادگی به مدت ۴۰روز با مفاهیمی مانند گنبد، گلدسته، صحن، ضریح، زیارت، بازسازی عتبات عالیات و ... آشنا می شوند و این امر از نونهالی در ذهنشان نقش خواهد بست.

رمضانعلی حلوایی با اشاره به اینکه دانش آموزان ضمیری پاک و سرشتی روشن دارند، ابراز داشت: برای نهادینه کردن طرح های فرهنگی، مدارس بهترین مکان ها هستند.

وی افزود: دانش آموزان طی این طرح معنوی علاوه بر کمک به بازسازی عتبات عالیات از جوایزی مانند حضور در صحن و سرای عتبات عالیات و ائمه اطهار(ع) برخوردار خواهند شد.