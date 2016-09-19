توانایی جذب بازیکن ملی نداریم/ تیم شهرداری گرگان زنگ تفریح نیست

محمدمهدی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به شرایط مالی باشگاه، سعی کردیم از نیروهای جوان و دونده استفاده کنیم تا با این شیوه نبود بازیکن شاخص تا حدودی جبران شود.

وی افزود: چند جای خالی در تیم خواهیم گذاشت، زیرا هر چه به رقابت‌ها نزدیک‌تر شویم، قیمت بازیکنان نیز کاهش می‌یابد و از میان بازیکنان بدون تیم، بهترین‌ها را جذب خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به بودجه‌ای که در اختیار داریم، تنها راه پیش رو استفاده از بازیکنان جوان و دونده و اضافه کردن دو بازیکن خارجی است و به دنبال بازیکن خارجی قد بلند در پست سه و چهار هستیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در خصوص گزینه‌های مد نظرش که توانایی جذب آنها وجود ندارد، گفت: اصغر کاردوست و عرفان نساج پور دو بازیکنی بودند که به دنبال جذب‌شان بودیم تا به همراه دو بازیکن خارجی در جمع چهار تیم برتر قرار بگیریم.

ایزدپناه افزود: گزینه‌های بعدی ما هم روزبه ارغوان و امیر صدیقی بودند که آنها را نیز به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم جذب کنیم و با این شرایط باید سمت بازیکنان ارزان‌تر برویم.

وی با بیان اینکه برای تمرینات از تمامی بازیکنان گرگانی دعوت به عمل آورده، اظهار کرد: مجتبی بنی عقیل آسیب دیده، آرمین صادقی شرایط شغلی‌اش اجازه نمی‌دهد، کامیار صادق زاده برای زندگی به تهران رفته و رهام کبیر هم تصمیم گرفته تا در لیگ دسته اول بازی کند.

وی ادامه داد: بازیکنان بومی خوبی مانند سعید صالحی، سروش بنی کریمی، عماد احمدی و پوریا غنودی این توانایی را دارند تا در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال برای تیم شهرداری گرگان به میدان بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، اوایل آبان آغاز خواهد شد.