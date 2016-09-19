سیمان چهارمحال و بختیاری به عراق صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، سید نعیم امامی گفت: به دلیل مشکلات و بحران های موجود در کشور عراق در نیمه نخست امسال به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها هشت استان مرزی ایران به این کشور سیمان صادر می کردند.

به گفته وی، با رایزنی های انجام شده و به دلیل کیفیت بالای سیمان چهارمحال و بختیاری، محصول تولید شده سیمان این استان نیز به کشور عراق صادر می شود.

امامی تصریح کرد: هم اکنون یک کارخانه تولید سیمان با ظرفیت یک میلیون تن در استان وجود دارد که هفت نوع سیمان با مقاومت بالا، زود سخت و خاص صنایع تولید می کند.

به گفته وی، این واحد تولید سیمان با تمام ظرفیت خود سیمان تولید می کند و بخشی از تولید محصول خود را در قالب کلینکر به کشور عراق و آفریقا صادر می کند.