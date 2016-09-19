به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در دیدار با مسئولان و اساتید دانشگاه امام خامنه‌ای بوشهر اظهار داشت: توسعه و پیشرفت بدون توجه به حوزه دانشجویی یک توهم است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از دیر باز یک استان بین‌المللی بوده است، خاطرنشان کرد: دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه دارند و دانشگاه‌های استان نیز باید نقش خود را به خوبی در این زمینه ایفا کنند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر یک استان صنعتی است، بیان کرد: مراکز فنی و حرفه‌ای نقش اساسی در این استان صنعتی دارند و ما در استان بوشهر باید روی حوزه فنی و حرفه ای توجه ویژه کنیم.

وی اضافه کرد: در بین دانشگاه های استان این دانشگاه تمرکز ویژه‌ای بر مسائل فنی و حرفه دارد که زمینه ساز توسعه اشتغال و کارآفرینی است.

صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه ما در استان نیازمند فرهنگ‌سازی در زمینه تحصیل دانش فنی هستیم، افزود: اولین کار گفتمان سازی، تحصیلات است و برای آموزش این گفتمان بر روی کودکان کار کنید.

وی با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه ای به دانشگاه فنی و حرفه ای شود، ادامه داد: اشتغال خروجی‌های دانشگاه شما باید از قبل طراحی شده باشد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه سامانه مدیریت علم و اتصال آن به مدیریت توسعه و پیشرفت استان در استان جایش خالی است، افزود: استان ما تنها استان در آسیا است که سه نیروگاه هسته‌ای دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه اگر ما بهترین تکنسین را تولید کنیم دارای فرهنگ اسلامی و ایران خواهیم شد، اضافه کرد: علم در بستر فرهنگ و دین مفهوم و معنا پیدا می کند.

وی تصریح کرد: خطر جدی است که دانشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن نیاز و رشته‌های مورد نیاز توسعه پیدا کنند.