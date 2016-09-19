معرفی نمایش « روی زمین» به جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جشنواره تئاتر مازندران شامگاه دوشنبه با حضور هنرمندان و معرفی هنرمندان رشته های مختلف در ساری به کار خود پایان دارد.

در این جشنواره که پنج اثر رقابت می کردند، در بخش موسیقی نمایش، هیئت داوران در این بخش هیچ انتخابی نداشته و با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از موسیقی نمایش های زنان مهتابی و مرد آفتابی، پدرام شکری و آرمین اسماعیل نیا و نمایش روی زمین آقای محمد جواد ایزدی تقدیر کردند.

در بخش طراحی صحنه، از طراحان صحنه نمایش زنان مهتابی و مرد آفتابی فرشته و فروغ پیاده روحی از بابل تقدیر شد و جایزه و تندیس این بخش به طراح صحنه نمایش روی زمین، مرتضی صادقیان از آمل اهداء شد.

در بخش بازیگری زن، نگار فلاحتی آملی از نمایش روی زمین، سارا یزدانی از نمایش گل خون رتبه های سوم و دوم و مریم شاهنوری بازیگری نمایش روی زمین رتبه اول را کسب کردند.

در بخش بازیگری مرد، اهورا گل عموپور بازیگر نمایش زنان مهتابی و مردآفتابی، آیدین حق پناه بازیگر روی زمین رتبه سوم، سینا علیپور بازیگر نمایش اگزیستنس و امیر گیل بازیگر نمایش روی زمین رتبه دوم و علی سعیدیان بازیگر نمایش اگزیستنس رتبه اول را کسب کردند.

در بخش متن نمایشی جایزه هیئت داوران به متن نمایشی گل خون نوشته مهیار هزارجریبی به دلیل رویکرد نو به نمایش مذهبی اهداء شد و در بخش کارگردانی نیز هیئت داوران با تقدیر از فاطمه زندی کارگردان نمایش گم شدنم تقریبا قطعی است، رتبه سوم این بخش را به مهیار هزارجریبی کارگردان نمایش گل خون، رتبه دوم را به سینا علیپور کارگردان نمایش اگزیستنس و رتبه اول را به مرتضی صادقیان کارگردان نمایش روی زمین اهداء کردند.