تعطیلی مرکز رسانه ای مشترک مبارزه با تروریسم در بغداد تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه اخبار منتشر شده مبنی بر بسته شدن مرکز رسانه ای مشترک مبارزه با تروریسم در بغداد را تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: اخبار منتشر شده مبنی بر بسته شدن مرکز رسانه ای مشترک مبارزه با تروریسم در بغداد پایتخت عراق گمراه کننده است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: اخبار برخی رسانه ها مبنی بر بسته شدن این مرکز که روسیه، ایران، عراق و سوریه در آن مشارکت دارند، خلاف واقعیت و حقیقت است. این گونه شایعات موجب ایجاد شک در میان دوستان ما می شود. این مرکز با قدرت به فعالیت خود در مبارزه با داعش ادامه می دهد.

گفتنی است پیش از این یک پایگاه اینترنتی به نام «بغداد پست» در مطلبی با عنوان «مرگ ناگهانی ائتلاف مسکو-تهران-دمشق و بغداد» مدعی شده بود که فعالیت های این مرکز به دلیل تبادل اطلاعات ویژه در خصوص مبارزه با تروریسم متوقف شده است.