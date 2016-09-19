۱۰مصوبه ثمره نشست شورای شهر اراک بود/تملک زمین کانون هموفیلی

به گزارش خبرنگار مهر، صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک عصر دوشنبه با هدف بررسی ۱۴مصوبه به ریاست اسماعیل تاج آباد تشکیل شد و از ۱۴ مصوبه طرح شده در کمیسیون های مختلف ۱۰مصوبه را برای اجرا تصویب کرد.

در این جلسه رییس شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به سه واقعه و مناسبت پیش رو گفت: عید سعید غدیر خم، هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ مناسبت های پیش رو است که رخدادهای مهمی در طی سال هستند.

اسماعیل تاج آباد با اشاره به عید سعید غدیر خم افزود: در محل غدیر خم پیامبر اکرم محمد مصطفی (ص) بامعرفی حضرت علی(ع) به جانشینی و امامت حجت را بر همه تمام کرد.

وی در مورد هشت سال دفاع مقدس هم گفت: در آن برهه از زمان، مردم با انسجام، وحدت و یکپارچگی هشت سال در مقابل دشمن تا دندان مسلح مقاومت کردند و سرانجام به پیروزی دست یافتند.

رییس شورای اسلامی شهر اراک همچنین آغاز سال تحصیلی را به همه فرهنگیان و دانش پژوهان تبریک گفت.

در ادامه جلسه ۱۴موضوع در صحن شورای شهر اراک مطرح شد که ۱۰ پیشنهاد به تصویب رسید، یک مورد از دستور خارج شد، یک مورد برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و یک مصوبه نیز با مخالفت روبرو شد.

در این جلسه موضوع تملک پنج قطعه ملک واقع در طرح تعریض ادامه خیابان سیدالشهدا توسط شهرداری و تامین اعتبار آن و تملک یک قطعه زمین در قالب تهاتر به مساحت ۳۰۰متر مربع در کوی پردیس دو اراک که در طرح عمرانی تقاطع غیرهمسطح کمربندی شمالی قرار داد، تصویب شد.

همچنین تملک یک هزار مترمربع زمین متعلق به کانون هموفیلی استان مرکزی که قسمت عمده آن در مسیر طرح تعرض شارع قرار دارد با پرداخت غرامت به صورت معوض و همچنین کمک مالی برای پرداخت دیه افراد نیازمند، از جمله مصوبات جلسه شورای اسلامی کلانشهر اراک بود.