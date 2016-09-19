کشاورزی گلستان از قافله توسعه جا ماند/ لزوم توجه به روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، قرجه طیار شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در سالی که به اقدام و عمل مزین شده از دولت یازدهم انتظار اقدام عینی و ملموس را داریم به طوری که مردم طعم شیرین توسعه را با تمام وجود احساس کنند.

طیار با بیان اینکه درصد کوچکی از مصوبات سفر رئیس جمهور عملیاتی شده، بیان کرد: راه اندازی پتروشیمی، جلوگیری از خشک شدن خلیج گرگان و پیگیری جزیره آشوراده با وجود وعده هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند.

وی تصریح کرد: استقرار نیافتن صنایع به ویژه صنایع مادر و کارخانجاتی با درصد اشتغالزایی بالا و تاثیرگذاری در رشد اقتصاد استان از جمله عوامل عقب ماندگی توسعه در گلستان است.

وی به مشکلات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی از قافله توسعه عقب مانده ایم که مهمترین عوامل آن توسعه نیافتن آبیاری مدرن و استفاده از شیوه های سنتی، زهکشی نشدن مزارع و تداوم خشکسالی در سال های اخیر بوده است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس بر لزوم توجه به روستاها تاکید و اظهار کرد: باید روستاها را از تک بعدی خارج کنیم و با بها دادن به کشاورزی بستر توسعه اقتصادی در روستاها را فراهم سازیم تا اقتصاد خانوار روستایی ارتقا یابد.

طیار به طرح های نیمه تمام حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: گنبدکاووس به عنوان دومین شهر مهم و پرجمعیت گلستان هنوز احکام و چارت رسمی فرمانداری ویژه آن صادر نشده است.