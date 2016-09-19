۵۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس بهشهر اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین دغمه چی فیروزجایی، شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دفاع مقدس، سرشار از عبرت ها، ولایتمداری، بصیرت و مقاومت است که با این آموزه ها و ارزش ها به نسل جدید منتقل شود.

وی افزود: دشمن از همان ابتدای انقلاب هجمه های خود را علیه ایران اسلامی آغاز کرد و دشمنی دشمنان با ما تنها به جنگ ۸ ساله و توطئه ها امروز خلاصه نمی شود، بله با وقوع انقلاب، تغییر حکومت را در می پروراندند که با اطاعت پذیری از ولایت فقیه و بصیرت ملت ما ناکام ماندند.

این مسئول دیدار با امام جمعه، برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی مزار شهدا، مسابقات فرهنگی و ورزشی، ویزیت رایگان در روستاهای محروم،رژه موتوری، راهپیمایی خواهران به سمت گلزار شهدا و غبارروبی مزار شهدا، همایش سبک زندگی اسلامی، یادواره های شهدا، همایش نهضت روشنگری، همایش یادیاران، همایش پیاده روی و... از جمله برنامه های مهم این هفته در بهشهر است.

فرمانده سپاه بهشهر همچنین برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی را از جمله برنامه های مهم برای نهادینه کردن فرمایشات رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل دانست و یادآور شد: برگزاری نمایشگاه کتاب هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان ، تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و برگزاری نشست های بصیرت افزایی و.. از دیگر برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس در این شهرستان است.

دغمه چی گفت: تمام برنامه های ما با یاد دو شهید مدافع حرم شهید حاج رحیم کابلی و حبیب الله قنبری و بزرگداشت مفقودالاثر سید سجاد خلیلی برگزار می شود تا همه بدانند که ما پیرو همه شهدای انقلاب و مدافع حرم هستیم و تا جان در بدن داریم علیه هجمه های دشمنان با تمام قدرت ایستاده ایم.

وی همچنین با گرامیداشت دوم مهر ماه روز به شهادت رسیدن حجاج در منا به تاریخ شمسی افزود: حادثه منا بسیار دلخراش بود که حدود هفت هزار نفر از حجاج کشورهای مختلف، بی گناه در این روز به شهادت رسیدند و امیدواریم روزی برسد که آل سعود به آل سقوط تبدیل شده و همه ما زائر مکه و مدینه شویم.

وی در پایان با تاکید بر تبیین دفاع مقدس در بین نسل جوان گفت: همه داشته های ما از دفاع مقدس است و باید ایستادگی و استقامت رزمندگان ما در طول هشت سال دفاع مقدس به درستی برای جامعه و نسل جدید تبیین شود.