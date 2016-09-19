کمبود نقدینگی در بازار خرید و فروش پسته

به گزارش خبرنگار مهر، احمد انارکی محمدی عصر امروز در حاشیه همایش توسعه رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: صنعت پسته یکی از مهمترین عرصه های توسعه و پیشرفت در استان کرمان است که رفسنجان در این زمینه پتانسیل های بسیار مطلوبی دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون کار برداشت پسته در رفسنجان آغاز شده است و هزاران نفر در این زمینه مشغول به کار هستند.

انارکی گفت: کمبود آب و خشکسالی در کنار تغییرات اقلیمی از مشکلات تولید محصول پسته است و این در حالی ست که صنعت پسته از مهمترین زمینه های ارزآوری و اقتصاد غیر نفتی است.

وی یکی از دغدغه های پسته کاران را کمبود نقدینگی برای فروش پسته دانست و خواستار حمایت برای رفع این مشکل شد.

وی ادامه داد: رفسنجان درگیر اقتصاد تک محصولی است و باید برای رسیدن به توسعه و پیشرفت به سمت صنعت نیز حرکت کند.

وی با دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در رفسنجان گفت: این شهرستان پتانسیل های بالایی برای توسعه و پیشرفت دارد و از سرمایه گذاری حمایت می کنیم.