قهرمانان پارالمپیکی استان با استقبال مسئولان وارد بوشهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در آئین استقبال از قهرمانان پارالمپیکی استان بوشهر اظهار داشت: ورزشکاران استان بوشهر در پارالمپیک عملکرد مطلوبی داشتند و باعث افتخار همه مردم ایران اسلامی شدند.

مصطفی سالاری با تاکید بر لزوم معرفی قهرمانان استان به صورت ویژه، خاطرنشان کرد: حمایت لازم از این ورزشکاران باید صورت گیرد.

وی از توسعه زیرساخت‌های ورزشی در نقاط مختلف استان خبر داد و اضافه کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، حمایت مناسبی از هیئت‌های ورزشی استان بوشهر صورت خواهد گرفت.

استاندار بوشهر از توسعه زیرساخت‌های ورزشکاران معلول و جانباز خبر داد و افزود: امیدواریم با توسعه این زیرساخت‌ها شاهد افزایش افتخارآفرینی ورزشکاران استان باشیم.

حسین تیزبر، بابک صفری، حسن صفری، مهدی جمالی و اردشیر ماهینی از اعضای بوشهری تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در پارالمپیک بودند که مدال نقره مسابقات را کسب کردند.

همچنین سجاد نیک‌پرست دیگر ورزشکار پارالمپیکی استان بوشهر بود که مدال نقره پرتاب نیزه را کسب کرد.

در آئین استقبال ازورزشکاران، فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر، استاندار بوشهر و رئیس مجمع نمایندگان استان حضور داشتند.