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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۰۹

رئیس جهاد کشاورزی کرمان:

۳۰ درصد از پسته کرمان دچار خسارت شد

۳۰ درصد از پسته کرمان دچار خسارت شد

کرمان - رئیس جهاد کشاورزی کرمان از خسارت به ۳۰ درصد از محصول پسته سال جاری استان کرمان خبرداد.

عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان بزرگترین تولید کننده پسته ایران است و از مهمترین تامین کنندگان نیاز بازار جهانی است.

وی افزود: سالانه ۱.۵ میلیارد دلار ارزآوری پسته استان کرمان است و این کالا به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود.

رئیس جهاد کشاورزی کرمان گفت: در سال جاری با وجود خسارت بر اثر تغییرات اقلیمی ۱۳۰ هزار تن پسته خشک برداشت می شود.

وی ادامه داد: برداشت پسته هم اکنون در اکثر شهرستانهای شمالی استان کرمان آغاز شده است و برداشت محصول تا نیمه مهر ماه ادامه دارد.

وی خشکسالی مهمترین چالش در مسیر تولید این محصول در استان کرمان دانست و خواستار مکانیزه شدن آبیاری در باغهای پسته شد.

کد مطلب 3774058

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