۳۰ درصد از پسته کرمان دچار خسارت شد

عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان بزرگترین تولید کننده پسته ایران است و از مهمترین تامین کنندگان نیاز بازار جهانی است.
وی افزود: سالانه ۱.۵ میلیارد دلار ارزآوری پسته استان کرمان است و این کالا به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود.
رئیس جهاد کشاورزی کرمان گفت: در سال جاری با وجود خسارت بر اثر تغییرات اقلیمی ۱۳۰ هزار تن پسته خشک برداشت می شود.
وی ادامه داد: برداشت پسته هم اکنون در اکثر شهرستانهای شمالی استان کرمان آغاز شده است و برداشت محصول تا نیمه مهر ماه ادامه دارد.
وی خشکسالی مهمترین چالش در مسیر تولید این محصول در استان کرمان دانست و خواستار مکانیزه شدن آبیاری در باغهای پسته شد.
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