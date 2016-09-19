به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه ولایت و امامت و در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر وهفته دفاع مقدس فرماندهی و نیرو های سپاه انصارالحسین (ع)ناحیه گناوه و برخی مسئولان ادارات و نهادهای دولتی با امام جمعه گناوه دیدار کردند.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه عصر دوشنبه با بزرگداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس، شهدای منا و شهدای مدافع حرم اظهار داشت: امیدواریم ما هم به عنوان بازماندگان قافله شهیدان بتوانیم راه شهیدان ۸ سال دفاع مقدس را که مایه عزت و افتخار، عظمت و شوکت این انقلاب هستند ادامه دهیم همه ما در آستانه دو عید بزرگ غدیر و آغاز هفته دفاع مقدس هقرار داریم و ان شاالله بتوانیم از این اعیاد و ایام حداکثر استفاده را ببریم.

وی افزود: انشاالله همه ما بتوانیم در کنار ولایت گام برداریم چرا که آنچه امروز برای ما اهمیت دارد و باعث نجات ما می شود و ما را از وجود دشمنان در تمام و عرصه ها حفظ می کند حرکت در راه ولایت است و بزرگترین ولی ما وجود مبارک حضرت امیر المومنین (ع) است که ما هم به عنوان شیعیان آن حضرت دنباله رو آن حضرت خواهیم بود.

امام جمعه گناوه با اشاره به عید غدیر گفت: عید غدیر بزرگترین عید است و شاید عیدی بزرگتر از آن در میان اعیاد وجود نداشته باشد؛ عید ولایت بزرگترین عید است چرا که اگر ولایت نبود رسالت هم به دست فراموشی سپرده می شد و اگر عید غدیر نبود عید قربان معنا پیدا نمی کرد.

وی افزود: ولایت است که تجلی آن در عید قربان است و ولایت است که مکمل رسالت است لذا در سال دهم هجرت بزرگترین مسئولیت از طرف خداوند بر دوش پیامبر گذاشته می‌شود که پیام ولایت را به مردم برساند و آنقدر این ولایت اهمیت دارد که اگر ابلاغ نشود رسالت ناقص می ماند اگر ولایت اعلام نشود ۲۳ سال زحمات پیامبراکرم ناتمام می‌ماند.

امام جمعه گناوه بیان داشت : غدیر تداعی کاروان رسالت است با طلایه داران ولایت و پیامبر فرمود کسانی که از کاروان جلو رفتند برگردند و آنهایی که عقب ماندند خودشان را به کاروان برسانند پیامبر می خواهد این را بیان کند کسی حق ندارد از ولایت جلو بزند و کسی هم حق ندارد عقب ولایت حرکت کند همه باید باید همراه ولایت باشند.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: امروز متاسفانه بر حدیث غدیر خدشه می‌کنند در حالی که حدیث غدیر از احادیث متواتر است که بزرگان اهل سنت و صحابه آن را نقل کرده اند و مخدوش نمی شود.

وی با بیان وظایف امروز در برابر ولایت گفت: امروز وظیفه ما ادامه دادن راه ولایت است و راه ولایت و رسالت امروز در ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله امام خامنه ای خلاصه می شود، مرجعی که از تبار علی وال علی است و این امروز افتخار جهان تشیع است و منادی تشیع و منادی رسالت و امامت ایران اسلامی و به برکت رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: اقشار مختلف مردم ما همه فدائیان ولایت هستند و کشور ما به عطر ولایت معطر شده و همه باید قدردان نعمت ولایت باشیم؛ امروز نوک تیز حمله دشمن به ولایت است و باید همه حواسمان جمع باشد اگر ما در طول ۸ سال دفاع مقدس در برابر دشمنان ایستادیم به خاطر وجود آن ابرمرد تاریخ حضرت امام بود که با یک اشاره ایشان جوانان سر از پا نشناخته خود رابه جبه های حق علیه باطل می رساندند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان هجمه های نرم دشمن در زمان کنونی علیه نظام مقدس اسلامی بیان داشت: اگر ما در طول ۸ سال دفاع مقدس یک وجب خاک را به دشمن ندادیم امروز هم باید حواسمان جمع باشد امروز هم دشمن با جنگ نرم بر علیه اعتقادات و باورهای دینی جوانان ما نشانه گرفته است.

وی ابراز داشت: همه ما باید خود را مجهز و هوشیار باشیم اگر آن روز بسیجی ما هشت سال در برابر دشمنان ایستاد امروز بسیجی ما، پاسدار و ارتشی ما وظیفه دارد در برابر این افکار سخیف ایستادگی کند چون بنا است که همه ما دنباله رو شهدا و پیام رسان خون باشیم همان شهیدانی که هستی خود را پیامبر و ولایت می دانستند و به این عشق به شهادت رساندند.

امام جمعه گناوه بیان داشت: همه ما وظیفه داریم که بدون ترس و واهمه در برابر تمام دشمنان داخلی و خارجی و همه دشمنانی که با ابزار سخت یا نرم به جنگ ما آمده اند بایستیم ولو در این راه کشته شویم همه ما و مسئوولین و همه دستگاه های امنیتی و قضایی وظیفه دارند در برابر کج روی ها و توهین ها و هتاکی ها در هر زمانی که نسبت به اهل بیت می شود مقاومت کنند و حکم الهی را اجرا کنند تا درس عبرتی باشد برای افرادی که این افکار پلید را دارند.

سرهنگ یاسین اکبا فرمانده سپاه ناحیه گناوه گفت: رشادت‌ها، جانفشانی، فداکاری‌ها و همکاری همه مردم باعث شد که لشکر دشمن که همه از آن حمایت می کردنددر جبهه های جنگ شکست را پذیرا شود.

وی افزود: امروز اگر ما در فضای آرام وپراز امنیت زندگی می کنیم مدیون خون شهیدان هستیم در طول ۸ سال دفاع مقدس ما بر یاری و نصرت خدا تکیه کردیم و باب یاری خدا نیز بر ملت ایران گشوده شد چون ملت در راه یاری دین خدا و دفاع از دین و اسلام برخواسته بود.

وی افزود: در کنار همه صدماتی که در جنگ بر ما وارد شد آنچه امروز مایه فخر و مباهات است پایداری و مقاومت مردم ایران است که اگر می بینیم امروز مردم منطقه به پا خواسته اند و محور مقاومت شده اند با تاسی از همان زمان جنگی است که همه شهدا ایران فارغ از نژاد، ملت و شیعه و سنی و باند و جناح وهمه زیر یک سقف و سنگر به دفاع از این کیان پرداختند.

اکبا ابراز داشت: در حال حاضر وظیفه سنگینی بر عهده همه ماست که باید ارزش‌های دفاع مقدس را منتقل کنیم نسلی که امروز نه جنگ را دیده و فقط بعضی از اسناد و کتاب ها را در اختیار دارد با جنگ آشناست پس وظیفه همه ماست که با هر توانایی که داریم به شناسایی زمان جنگ به نسل امروز بپردازیم.

وی خاطر نشان کرد: جنگ پایان نیافته و دفاع هم پایان نیافته است محورهای گسترده‌ای برای مقاومت امروز در سرتاسر جهان وجود دارد همانگونه که مقام معظم رهبری دیروز در دیدار خود با فرماندهان سپاه تاکید کردند.

اکبا افزود: این وظیفه و فرض برعهده ما است که با کار و بنا بر فرمایشاتی که دیروز حضرت آقا فرمودند و حجت را بر همه تمام کردند، بالابردن روحیه معنویت و ایثار را مانند زمان جنگ سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

وی گفت: امروز جنگ، جنگ نرم و در حوزه ارزش‌ها است و همه ما در مجموعه سپاه شهرستان کمر همت را بر این بستیم که به عنوان حافظ دستاوردهای انقلاب و به عنوان اولین دژمستحکم انقلاب است به وظایف خود عمل کنیم. امروز مردم نیاز به خدمت ملموس دارند و هم افزایی و همرایی ملموس دارند امیدواریم که بتوانیم از عهده این وظیفه خطیر به نحو احسن و با سربلندی بر آییم.