«جابری انصاری» با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «حسین جابری انصاری» معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که به سوریه سفر کرده است با «ولید المعلم» وزیر خارجه این کشور پیرامون اوضاع سیاسی و میدانی سوریه و منطقه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش دو طرف در این دیدار پیرامون تحولات اوضاع سیاسی و میدانی سوریه و منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جابری انصاری و ولید المعلم همچنین در خصوص اهمیت تقویت همکاری های دوجانبه بین دو کشور و تشکیل کمیته مشترک بین وزارت خارجه ایران و سوریه به منظور برگزاری جلسات دوره ای با هدف تحقق اهداف راهبردی مشترک طی مرحله آینده به توافق دست یافتند.

معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه در این سفر با بشار اسد رئیس‌جمهور این کشور نیز دیدار کرده و در خصوص مسائل مهم منطقه‌ ای از جمله بحران سوریه به رایزنی پرداخت.