پایگاه سعودیها در «خمیس مشیط» هدف موشک بالستیک یمنی ها قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن روز دوشنبه با یک موشک بالستیک از نوع «قاهر۱» پایگاه نظامی ملک خالد در منطقه «خمیس مشیط» واقع در «عسیر» را هدف حمله قرار داد.

یک منبع نظامی اعلام کرد که این موشک با دقت به هدف اصابت کرده است. یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن روز ۳۰ اوت گذشته نیز یک موشک از همین نوع را به فرودگاه ابها در عسیر شلیک کرده بود.

از سوی دیگر یگان توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن تجمعات مزدوران سعودی در بخش «الحزم» استان الجوف را هدف حمله قرار داد. یگان توپخانه نیروهای یمنی همچنین تجمع مزدوران سعودی در شرق بخش «صرواح» واقع در استان «مارب» را نیز بمباران کرد.