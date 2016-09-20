فعالان صنعتی استان تهران برای توسعه صادرات حمایت خواهند شد

محمدرضا مس فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تقویت بنیه صادراتی استان تهران اظهار داشت:ظرفیت های بالقوه تولیدی در این منطقه از کشور، بسیار مطلوب و سازنده است که با تقویت و حمایت هر چه بیشتر، می توان به دستاوردهای شایسته ای در این خصوص نائل شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران عنوان کرد:یکی از پایه های تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به توسعه صادرات معطوف می شود و با بسته حمایتی که دولت قریب به چهار ماه پیش تنظیم کرده، افق روشن و درخشانی برای آینده صادرات پیش بینی می شود.

وی افزود:بسته اشاره شده در حال تنظیم، طراحی و تکمیل است و به محض ابلاغ، گام مهمی برای توسعه و تسهیل روند صادرات محقق می شود که بسیار نوید بخش وامیدوار کننده خواهد بود.

مس فروش گفت:ما نیز در مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان تهران تلاش می کنیم بنا بر اختیارات و بضاعتی که از آن برخوردار هستیم، حمایت های مالی و ساختاری را به تدریج عملیاتی کنیم تا بستر مطلوبی برای صادراتِ محصولاتِ واحدهایِ تولیدیِ استان تهران فراهم شود.

مدیر کل صنعت، معدن وتجارت استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی این مجموعه(اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران) از ظرفیت های تولیدی شهرستان های ملارد، قدس و شهریار عنوان کرد:شهرستان های اشاره شده، از جذابیت های بسیاری در حوزه صنعت و تولید برخوردار است که با اتخاذ تدابیر هوشمندانه می توانند در جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی به موفقیت های هرچه بیشتری دست یابند.

وی در خاتمه یادآور شد:ما نیز تلاش می کنیم با ایجاد مشوق های لازم و رعایت موازین دانش بنیان، به اهداف مورد نظر در حوزه تولیدی و صنعتی در غرب استان تهران نائل شویم.