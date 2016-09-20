جشنواره تئاتر کردی موجب شکوفایی استعدادهای هنری شده است

ناصح کامکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش مهم تئاتر در توسعه فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری خصوصاً هنر تئاتر در بالفعل ساختن استعدادها و پتانسیل های هنری جامعه و رشد ارزش ها و هویت های فرهنگی و اخلاقی موثر است.

این هنرمند، با بیان اینکه سیزده دوره جشنواره تئاتر کردی با نگاهی معطوف به پیشرفت و آینده بهتر برگزار شده است، در مورد دستاوردها و کارکردهای این جشنواره افزود: این جشنواره موجب شکوفایی استعدادها و پتانسیل های جوانان، کسب تجربه و تخصص، نشان دادن مسیر زندگی برای علاقمندان این عرصه، پختگی و پیشرفت گروه های نمایشی، همگانی نمودن تئاتر در میان شهروندان شده است.

کامکاری افزود: این جشنواره موجب تشویق و حضور جوانان و علاقمندان این رشته هنری در مراکز آکادمیک و تخصصی بوده و توانسته است پیشرفت و موفقیت های مناسبی در این راستا کسب کند.

این کارگردان و نویسنده تئاتر با اشاره به برگزاری هر ساله جشنواره تئاتر کردی در شهر سقز و گسترش حوزه آن در سطح بین المللی، بیان داشت: باید امکانات سخت افزاری برای تقویت و گسترش بیش از بیش تئاتر کردی انجام شود، که این مهم نیازمند همکاری، همدلی و عزم جدی مسئولان استانی و کشوری است، که امید است گام های عملی و اجرایی در این حوزه صورت بگیرد.