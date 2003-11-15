مشكل برق مسجد جامع قاين ، رفع مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي خراسان ، مسجد جامع قاين ، يكي از آثار بسيار ارزشمند و تاريخي شهرستان قاين است .

بر اساس اين گزارش ، سفرنامه نويسان و مورخان بسياري ، از جمله ابن حوقل ، حمدالله مستوفي و ناصر خسرو ، در ديدار از اين بناي ارزشمند ، به بزرگي و عظمت آن اعتراف كرده اند .

در چند سال اخير ، سيستم روشنايي مسجد مشكلاتي داشت، كه با پيگري هايي اداره ميراث فرهنگي شهرستان قاين ، مبلغ 20 ميليون ريال از محل اعتبارات ، براي افزايش آمپراژ برق مسجد جامع قاين اختصاص يافت ، با اين كار ، مشكل برق مسجد جامع قاين ، بزودي برطرف مي شود .

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