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۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

بشار اسد: محاصره ظالمانه اقتصادی ضد سوریه خطرناکتر از تروریسم است

بشار اسد: محاصره ظالمانه اقتصادی ضد سوریه خطرناکتر از تروریسم است

رئیس جمهور سوریه محاصره ظالمانه اقتصادی ضد سوریه را خطرناکتر از تروریسم در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار اسد در دیدار هیئتی از سازمان از انجمن اراب برزیل به ریاست عزیز جرجور اعلام کرد: اوضاع امنیتی و اقدامات جنایتکارانه گروههای تروریستی خطرناکتر از محاصره اقتصادی ظالمانه ای که ضد سوری ها وضع شده است، نیست.

وی در جریان این دیدار به نقش این انجمن ها برای توقف جنگ و رفع محاصره ظالمانه سوریه اشاره کرد و دیدار افراد مقیم خارج را نشان دهنده ارتباط و وفای آنها به سرزمین مادری و ایستادگی در کنار آنها در بحرانی که در آن به سر می برند دانست.

اعضای این هیئت نیز همبستگی خود را با سوریه ابراز داشتند و بر آمادگی برای بذل آنچه در توان دارند برای تقویت پایداری تا پیروزی ضد تروریسم تاکید کردند.

کد مطلب 3774422

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