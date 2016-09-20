درخشش ورزشکاران لرستانی در مسابقات دفاع شخصی و کیک بوکسینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دفاع شخصی و هنرهای فول کیک بوکسینگ قهرمانی کشور شهریور ماه به مدت دو روز در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی استان تهران برگزار شد.

این دوره از مسابقات در استایل دفاع شخصی و هنرهای فردی و در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار شد که شرکت‌کنندگان با شکستن اجسام سخت، برای کسب مدال تلاش کردند.

تیم ۲۰ نفره استان لرستان در این رقابت ها توانست ضمن کسب مقام اول تیمی در بخش انفردادی نیز صاحب ۱۰ مقام اول، ۷ مقام دوم و ۲ مقام سوم شود.

مسابقات رشته ورزشی «دارت» در دانشگاه پیام نور لرستان برگزار شد

همزمان با دهه ولایت یکسری مسابقه رشته ورزشی «دارت» با حضور کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در دو بخش خواهران و برادران تحت عنوان جام ولایت برگزار شد.

مسابقه دارت ویژه برادران با حضور ۱۶ نفر از کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان برگزار و در پایان منوچهر ططری، مسعود سعادتمهر، شایان نادری و مراد ویسی دولیسکان مقام های اول تا چهارم این مسابقات را کسب کردند.

همچینن در مسابقات دارت ویژه بانوان که حضور ۱۴ نفر از کارمندان و اعضای هیئت علمی برگزار شد زهرا حسینی نژاد، پروانه راموز و افسانه سدهی مقام های اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.