فیلم «شب به خبر فرمانده» در کرمان نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه شاه حسینی ،کارگردان فیلم تحسین شده شب به خیر فرمانده برای حضور در یک کارگاه اموزشی و نمایش فیلم،پنج شنبه ،اول مهرماه ،میهمان دیار کرمان خواهد بود

کارگاه اموزشی از ساعت ٩ صبح پنج شنبه اول مهرماه و با حضور کارگردان فیلم «پوتین » و جمعی از اهالی سینمای کرمان در اتاق جلسات مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد کرمان برپا می شود.

همچنین عصر روز مذکور و از ساعت ١٧:٣٠ نیز در سالن شماره دو سینما شهر تماشای کرمان فیلم شب به خیر فرمانده با حضور کارگردان فیلم پخش خواهد شد. پس از پایان فیلم نیز جلسه ی نقد و بررسی فیلم تدارک دیده شده است.

در این مراسم همچنین از همسر شهید آتشی،تصویر بردار کرمانی تجلیل خواهد شد.

تقدیر از چند فیلم ساز فعال کرمانی پایان بخش این مراسم می باشد.

این مراسم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کرمان و به مناسبت هفته دفاع مقدس ، تدارک دیده شده است.

انسیه شاه حسینی که اولین زن رزمنده ای است که در موضوع دفاع مقدس فیلم می سازد، فارغ التحصیل کارگردانی سینما است وی فعالیت هنری را با کارگردانی و فبلمنامه نویسی فیلم های کوتاه آغاز کرده است.