باند قاچاق مواد مخدر در بم متلاشی شد

سرهنگ محمد رضا فداء در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر اظهارداشت: تمام جاده ها و راه های ارتباطی مرزهای شرقی به سمت استان کرمان به شدت کنترل می شود و اجازه فعالیت به اشرار را نمی دهیم.

وی تصریح کرد: با اقدامات دقیق اطلاعاتی متوجه شدیم یک باند قاچاق مواد مخدر قصد دارند مقداری از این مواد را از مرزهای شرقی به سمت استان های شمالی قاچاق کنند که مورد کنترل و رصد نامحسوس قرار گرفتند.

وی گفت: در اقدامی ضربتی به مکان مخفی شدن این باند، این افراد غافلگیر شدند و هفت نفر در این زمینه دستگیر شدند.

سرهنگ فداء ادامه داد: این مواد مخدر شامل ۴۵۲ کیلو تریاک است که قاچاقچیان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند که در بین آن ها دو زن هم وجود دارد.