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۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

فرمانده نیروی انتظامی بم:

باند قاچاق مواد مخدر در بم متلاشی شد

باند قاچاق مواد مخدر در بم متلاشی شد

کرمان – فرمانده نیروی انتظامی بم از متلاشی شدن یک باند قاچاق مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رضا فداء در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر اظهارداشت: تمام جاده ها و راه های ارتباطی مرزهای شرقی به سمت استان کرمان به شدت کنترل می شود و اجازه فعالیت به اشرار را نمی دهیم.

وی تصریح کرد: با اقدامات دقیق اطلاعاتی متوجه شدیم یک باند قاچاق مواد مخدر قصد دارند مقداری از این مواد را از مرزهای شرقی به سمت استان های شمالی قاچاق کنند که مورد کنترل و رصد نامحسوس قرار گرفتند.

وی گفت: در اقدامی ضربتی به مکان مخفی شدن این باند، این افراد غافلگیر شدند و هفت نفر در این زمینه دستگیر شدند.

سرهنگ فداء ادامه داد: این مواد مخدر شامل ۴۵۲ کیلو تریاک است که قاچاقچیان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند که در بین آن ها دو زن هم وجود دارد.

کد مطلب 3774452

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