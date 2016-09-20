به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری عصر سهشنبه در بازدید از مدارس اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید ۲۲۹ هزار و ۹۴۶ دانشآموز در مدارس استان مشغول به تحصیل میشوند.
وی افزود: از این تعداد ۱۱۶ هزار و ۹۳۵ دانشآموز مقطع ابتدایی و مابقی در مقاطع متوسطه اول و دوم است که در سه هزار و ۲۰۰ مدرسه در سطح استان تحصیل میکنند که از این تعداد هزار و ۵۵۰ مدرسه ابتدایی است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان با بیان اینکه طی سالهای اخیر اقدامات متعددی به منظور انسداد بیسوادی اجرا شده است، متذکر شد: دستاورد این اقدام پوشش تحصیلی ۱۰۰ درصدی دانشآموزان در مقطع ابتدایی است.
به گفته ناصری در اول متوسطه پوشش تحصیلی ۹۳ درصد از جامعه هدف و در متوسطه دوم پوشش تحصیلی ۷۸ درصد از جامعه هدف نیز محقق شده است.
وی با بیان اینکه در مقایسه با سالهای گذشته آمار ثبتنام در مقطع ابتدایی با افزایش همراه است، اضافه کرد: پیشبینی میشود در سال تحصیلی جدید ۱۱۸ هزار دانشآموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل شوند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان با یادآوری برگزاری مانور بازگشایی مدارس ادامه داد: در ۱۹ ناحیه آموزشی ۱۲ هزار کلاس درس آماده پذیرش دانشآموزان است.
ناصری با بیان اینکه آموزشهای لازم به ۱۹ هزار معلم و مربی و همکار فرهنگی انتقال داده شده است، اضافه کرد: فردا ۳۱ شهریورماه همزمان با سراسر کشور جشن نمادین بازگشایی مدارس نیز برگزار میشود.
وی افزود: در روز سوم مهرماه نیز در مدرسه فدک واقع در ناحیه یک اردبیل زنگ مدرسه با حضور مسئولان ارشد استانی نواخته خواهد شد.
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