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۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل:

توافق با ایران از موفقیتهای مهم سال گذشته بود

توافق با ایران از موفقیتهای مهم سال گذشته بود

رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توافق هسته ای با ایران و عادی سازی روابط با کوبا را از موفقیت های مهم سال گذشته دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، رئیس جمهور آمریکا هشتمین و آخرین سخنان خود در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک و در مقر دائمی سازمان ملل را آغاز کرد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود گفت: توافق هسته ای با ایران و نیز عادی سازی روابط با کوبا دو موفقیت مهم سال گذشته محسوب می شوند.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: با پایان جنگ سرد جهان امن تر شده، خطر جنگ هسته ای از بین رفته و فرصت صلح نیز بهتر از قبل مهیا شده است.

وی در ادامه افزود: بسیاری از کشورهای خاورمیانه با چالش های امنیتی زیادی مواجه هستند. همچنین، بسیاری از حکومت ها، روزنامه نگاران را تحت تعقیب قرار داده و برای آزادی بیان محدودیت هایی ایجاد می کنند. رسانه های آزاد باید بر عملکرد دولت ها و دموکراسی ها نظارت کنند. باید هرگونه افراط گرایی و نژادپرستی را ریشه کن کنیم.

وی گفت: بحران پناهجویان هر روز در صدر اخبار است. کشورهای قدرتمند تلاش می کنند تا به این بحران رسیدگی کنند.

«باراک اوباما» افزود: انقلاب صنعتی و پیشرفت های به دست آمده در زمینه ارتباطات باعث شده است تا مردم وضعیتی به مراتب بهتر از قبل داشته باشند.

اوباما در ادامه تصریح کرد: نتیجه سرمایه گذاری در اقتصادهای کشورهای کوچک جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و مهاجرت های گسترده است.

اوباما بدون اشاره به اشغالگری صهیونیستها و حمایت دولتش از آنها گفت: در صورتی که فلسطینی ها تحریک به خشونت را متوقف کنند و اسرائیلی ها هم دائما سرزمینهای فلسطینی را اشغال نکنند و در آن شهرک سازی نکنند هر دو در وضع بهتری زندگی خواهند کرد.

کد مطلب 3774497

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