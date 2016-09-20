توافق با ایران از موفقیتهای مهم سال گذشته بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، رئیس جمهور آمریکا هشتمین و آخرین سخنان خود در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک و در مقر دائمی سازمان ملل را آغاز کرد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود گفت: توافق هسته ای با ایران و نیز عادی سازی روابط با کوبا دو موفقیت مهم سال گذشته محسوب می شوند.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: با پایان جنگ سرد جهان امن تر شده، خطر جنگ هسته ای از بین رفته و فرصت صلح نیز بهتر از قبل مهیا شده است.

وی در ادامه افزود: بسیاری از کشورهای خاورمیانه با چالش های امنیتی زیادی مواجه هستند. همچنین، بسیاری از حکومت ها، روزنامه نگاران را تحت تعقیب قرار داده و برای آزادی بیان محدودیت هایی ایجاد می کنند. رسانه های آزاد باید بر عملکرد دولت ها و دموکراسی ها نظارت کنند. باید هرگونه افراط گرایی و نژادپرستی را ریشه کن کنیم.

وی گفت: بحران پناهجویان هر روز در صدر اخبار است. کشورهای قدرتمند تلاش می کنند تا به این بحران رسیدگی کنند.

«باراک اوباما» افزود: انقلاب صنعتی و پیشرفت های به دست آمده در زمینه ارتباطات باعث شده است تا مردم وضعیتی به مراتب بهتر از قبل داشته باشند.

اوباما در ادامه تصریح کرد: نتیجه سرمایه گذاری در اقتصادهای کشورهای کوچک جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و مهاجرت های گسترده است.

اوباما بدون اشاره به اشغالگری صهیونیستها و حمایت دولتش از آنها گفت: در صورتی که فلسطینی ها تحریک به خشونت را متوقف کنند و اسرائیلی ها هم دائما سرزمینهای فلسطینی را اشغال نکنند و در آن شهرک سازی نکنند هر دو در وضع بهتری زندگی خواهند کرد.