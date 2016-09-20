به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پور موسوی شامگاه امروز سه شنبه پس از شکست تیمش در برابر پیکان تهران در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: امروز بابت باخت از همه هواداران خوب خود و مردم خوزستان عذرخواهی می کنم ولی این عذرخواهی از طرف بازیکنانم است زیرا آنها باعث این شکست شدند.

وی افزود: ما از قبل تاکتیک حریف را پیش بینی کرده بودیم و حتی روی ضربات ایستگاهی که یکی از نقاط ضعف اصلی پیکان به شمار می رود هم خیلی کار کرده بودیم ولی متاسفانه بازیکنان ما زمین فوتبال را با زمین تنیس اشتباه گرفتند و در نهایت این شکست خانگی در کارنامه این فصل ما ثبت شد.

پوروموسوی بیان کرد: ما از همان روزهای نخست که تمرینات خود را برای حضور در رقابت های این فصل آغاز کردیم متوجه شدیم که بازیکنان ما بسیار با انگیزه هستند. ما در خط حمله خیلی خوب هستیم ولی در خط دفاع متاسفانه باد به غبغب بازیکنانم رفته است و آنها بازی خوبی به نمایش نمی گذارند.

سرمربی استقلال خوزستان ادامه داد: شاید اشتباه از من بوده که از همان روزهای نخست مسئولیت شکست تیم را به گردن می گرفتم ولی امروز تیم ما در خط دفاعی تمرکز لازم را نداشت. از بازی بعد هر کس لیاقتش را ثابت نکند باید روی نیمکت ذخیره قرار بگیرد چرا که ما باید برخی بازیکنان خود را تغییر دهیم تا بتوانیم به یک تیم خوب تبدیل شویم.

پورموسوی با انتقاد از بازیکنانش بیان کرد: آنها نباید با یک تنه روی زمین بیفتند چرا که این برخوردها در بازی فوتبال طبیعی است و آنها باید محکم تر در زمین بازی کنند.

وی افزود: مشکل تیم ما در تمرینات حل نمی شود چرا که ما در تمرینات خوب عمل می کنیم به همین دلیل تصمیم گرفته ام هر کس در زمین مسابقه کم کاری کند را بیرون بکشم.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم استقلال خوزستان و پیکان تهران در چارچوب هفته هفتم مسابقات لیگ برتر شامگاه امروز سه شنبه در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود پیکان خاتمه یافت. گل های این بازی را حسن بیت‌سعید (۸۶) لئون هایراپتیان (۳+۹۰- گل به خودی) برای استقلال - گادوین منشا (۷۴ و ۸۰) امیرحسین صادقی (۵+۹۰) برای پیکان وارد دروازه حریف کردند.