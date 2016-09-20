تیم ملی کاراته قید سفر به ژاپن را زد

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی کاراته که آماده حضور در رقابتهای جهانی اتریش می شود، با تصمیم کادر فنی حضور در رقابتهای کاراته وان هامبورگ را در برنامه داشت که این سفر به دلیل صادر نشدن روادید از سوی سفارت آلمان لغو شد.

رقابتهای آلمان با حضور گسترده کاراته کاهای کشورهای مختلف مواجه شده و به نوعی مبارزاتی در سطح جهانی است و می توانست برای ملی پوشان کشورمان در راه آماده سازی حضور در مسابقات قهرمانی جهان مفید باشد که متاسفانه این امکان برای نمایندگان کاراته کشورمان فراهم نشد.

بعد از لغو سفر به آلمان ، فدراسیون در نظر داشت ملی پوشان حاضر در اردو را به رقابتهای کاراته وان ژاپن اعزام کند که این سفر هم با تصمیم کادر فنی از برنامه خارج شد تا ملی پوشان کاراته در فاصله نزدیک به یک ماه، تمرینات خود را در تهران پیگیری کرده و سپس راهی اتریش شوند. این احتمال وجود دارد که ملی پوشان چند روز زودتر برای حضور در مسابقات جهانی عازم اتریش شده و آخرین مرحله تمرینات را در محل برگزاری این رقابتها دنبال کنند.

بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان چهارم تا نهم آبان ماه به میزبانی اتریش در شهر لینز برگزار خواهد شد.