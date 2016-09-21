به گزارش خبرگزاری مهر، تا به حال برای محافظت از برخی انواع مواد غذایی مانند پنیر، انواع گوشت و ... و پوشاندن سطح آنها از روکش های پلاستیکی نازک استفاده شده است. اما از این بعد یک ماده لبنی یعنی شیر این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت.

این پوشش حفاظتی هم خوراکی است و هم در محیط زیست تجزیه می شود و بنابراین مانند پلاستیک های محافظ مواد غذایی که تجزیه پذیر نیستند و به زباله هایی ابدی مبدل می شوند، باعث آلودگی کره زمین نمی شود.

برای ساخت این پوشش های خوردنی از یکی از پروتئین های اصلی موجود در شیر به نام casein استفاده شده است.

این روکش که در وزارت کشاورزی آمریکا طراحی شده، در مقایسه با روکش های پلاستیکی از توانمندی و قابلیت بیشتری برای جلوگیری از نفوذ اکسیژن به مواد غذایی برخوردار است. بررسی ها نشان می دهد عملکرد روکش مذکور تا ۵۰۰ برابر بهتر از روکش های پلاستیکی است.

با استفاده از این روکش ها علاوه بر کاهش قابل توجه زباله های پلاستیکی، از نفوذ مواد شیمیایی مضر نهفته در پلاستیک به درون مواد غذایی هم جلوگیری می شود.

روکش تهیه شده از شیر را هم می توان خورد و هم می توان مجددا از آن به عنوان پوششی برای برخی مواد غذایی که پس از حل شدن در آب مصرف می شوند، استفاده کرد. به عنوان مثال می توان به بسته های سوپ حاضری یا چای و قهوه کیسه ای اشاره کرد.

همچنین می توان چاشنی ها یا ویتامین هایی را به این روکش جدید اضافه کرد تا هم ارزش غذایی آن بالاتر برود و هم طعم و مزه آن را جذاب تر کرد. انتظار می رود استفاده تجاری از این روکش های پیشرفته برای حفاظت از مواد غذایی ظرف سه سال آینده ممکن شود.