به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم، محمد احمدی جبلی در دیدار با استاندار قم با اعلام بهره‌مندی ۲۴ روستای استان از آب سزشاخه های دز تا پایان سال گفت: آبرسانی از سرشاخه‌های دز برای روستاهای استان از سال ۸۳ آغاز و تاکنون ۳۴ روستا شامل تمامی روستاهای دهستان قنوات، بخش عمده‌ای از روستاهای کهک و ۷۰ درصد روستاهای بخش سلفچگان از این منبع آب پایدار بهره مند شده‌اند.

وی با اشاره به خشکسالی‌های چند سال اخیر استان گفت: سال گذشته حدود ۶۰ روستای استان به دلایل خشک شدن منابع زیرزمینی و پائین بودن کیفیت آب از طریق تانکرهای سیار آبرسانی شدند که در این راستا بیش از ۴ هزار سرویس معادل ۴۸ میلیون لیتر آب شرب سالم و بهداشتی به روستاها انتقال یافت.

مدیرعامل آبفار با اعلام این که در ۳ سال گذشته با تمهیدات و تدابیر به کار گرفته شده میزان آب به حساب نیامده یا همان پرت آب از میزان حدود ۵۰ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته و در این راستا بیش از ۱۷۰۰ انشعاب غیر مجاز کشف و جمع‌آوری شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ۹ مجتمع آبرسانی روستایی به طور همزمان در تمام بخش‌ها در حال اجراست و در تلاش هستیم ضمن سرعت در اجرا با استفاده از مصالح باکیفیت مانند لوله‌های چدن نشکن هرچه بیشتر کیفیت و ماندگاری پروژه‌ها را ارتقا دهیم.

وی از به اجرا گذاشتن مناقصه پروژه آبرسانی به روستاهای مسیر کرمجگان و فردو خبر داد و گفت: آبرسانی به روستاهای بالا دست کهک در دو فاز تعریف شده است که فاز اول شامل آبرسانی به روستاهای میم و قبادبزن در حال اجرا است.

احمدی جبلی با اعلام این که تمام پروژه‌ها با سرعت و دقت در حال اجرا است و در زمان مقرر به بهره برداری می‌رسند، گفت: مطالعات آبرسانی به روستاهای یکه باغ و سنجگان که به علت کاهش شدید منابع آب زیرزمینی با مشکل کمبود آب مواجه‌اند نیز در حال انجام است و از پروژه‌های با اولویت بالای شرکت می‌باشد.

وی یکی از برنامه‌های مهم شرکت را بهره‌مندی بخش‌های خلجستان و جعفرآباد که به علت فقر منابع زیرزمینی با خطر بی آبی مواجه‌اند از مسیر خط انتقال آب شهرستان ساوه به خط سرشاخه‌های دز عنوان کرد و بیان داشت: با حمایت مسئولان کشوری و استانی بخصوص استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی بیشترین تخصیص بودجه در تاریخ تشکیل شرکت آبفار امسال به مجموعه تخصیص داده شده است ضمن این که سه مجتمع آبرسانی مهم نیز از محل اعتبارات بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی حضرت امام(ره) تخصیص اعتبار و اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم در پایان به روند اجرای پروژه آبرسانی روستای چشمه شور اشاره کرد و گفت: عملیات حفر چاه و لوله گذاری خط انتقال در موعد مقرر به اتمام رسیده و با اخذ مجوز، تجهیز چاه عملیات برق رسانی انجام و در کمتر از ۱۰ روز آینده مشترکین از آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد.

در پایان این دیدار استاندار قم ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه شرکت آبفار از وی خواست هرچه بیشتر در اجرای پروژه‌ها و خدمات تقویت و تسریع صورت پذیرد تا در بهترین کیفیت و کم‌ترین زمان ممکن مردم فهیم و قدرشناس روستاها از نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار برخوردار شوند.