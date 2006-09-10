۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۴۸

سهم مردم كرج از آب سد كرج تنها 2 درصد است

مردم كلان شهر كرج با استفاده 520 هزار متر مكعب آب در روز سهم دو درصدي از آب سد كرج دارند.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در كرج گفت : در حال حاضر 220 هزار انشعاب آب در شهركرج وجود دارد كه از اين ميزان، روزانه 520 هزار متر مكعب توسط مشتركين كرجي استفاده مي شود .

علي اصغر رياضتي افزود : در حالي‌كه يكي از بزرگ‌ترين منابع آبي استان در كرج قرار دارد ، كرج تنها از دو درصد آب سد كرج بهره مند است و ساير منابع آبي از طريق حلقه هاي چاه زير زميني تامين مي شود .

وي اظهار داشت : در كرج 286 حلقه چاه آب وجود دارد كه براساس مطالعات و مجوزهاي اخذ شده در طول سال مجاز به برداشت 90 ميليون متر مكعب از اين منابع هستيم ولي تا كنون دوبرابر مجوزهاي صادر شده از منابع آبي برداشت شده است .

رياضتي تصريح كرد : با ادامه روند كنوني افت فشار برداشت از چاههاي آبي مشكل ديگري است كه در آينده منجر به ايجاد مشكل خواهد شد . وي يادآور شد: با احداث تصفيه خانه شماره 2 در كرج مي توان به حل بخشي از مشكلات اين شهر اميدوار بود.

کد مطلب 377484

