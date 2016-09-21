به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی صبح چهارشنبه در نشستی صمیمی با معلمان البرزی که در مدرسه فاطمه زهرا(س) شهرستان کرج برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه با پژوهش های میدانی انجام شده در سال های اخیر، معلمان به عنوان گروهی مرجع نخستین رتبه اعتماد اجتماعی را کسب کرده اند.

فانی رتبه اعتماد اجتماعی کسب شده از سوی معلمان را سرمایه بزرگی برشمرد و گفت: آموزش و پرورش باید به یک دغدغه همگانی تبدیل شود به همین منظور تلاش کرده ایم این مهم را در جامعه گسترش دهیم.

وی به افزایش کمک های خیرین در امر مدرسه سازی اشاره کرد و گفت: سه سال گذشته رقم کمک خیرین به ۷۵۰ میلیارد تومان می رسید، در حال حاضر این مهم بیش از ۱.۵ برابر شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه توانسته ایم امر مهم آموزش و پرورش را به عنوان یک دغدغه میان مردم و خیرین تعریف کنیم، گفت: بودجه آموزش و پرورش طی سه سال گذشته، دو برابر شده است.

فانی با تاکید بر اینکه سه محور اصلی معیشت، منزلت و هویت برای معلمان در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، بر مرور فرایند توجه به درخواست معلمان تاکید کرد و گفت: تلاش بر این است همکاران فرهنگی آزادانه سخن بگویند.

وی با اعلام اینکه خانواده بزرگ فرهنگیان باید انتقادات و پیشنهادات خود را ارائه کنند، گفت: از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم میانگین حقوق معلمان ۸۵ درصد رشد داشته است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تلاش می کنیم تا وضعیت معیشت، منزلت و هویت معلمان در سطح جامعه ارتقا یابد، افزود: تحقق این مهم تاثیر فراوانی در بهبود فرآیند تعلیم دارد.

فانی با تاکید بر اینکه انتظار فرهنگیان باید منطبق با امکانات موجود باشد، گفت: مردم به آموزش و پرورش اعتماد دارند باید این اعتماد رشد و توسعه یابد چرا که دانش آموزان آینده سازان و سرمایه های اصلی کشور محسوب می شوند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اعتدال یکی از بزرگترین دستاورد دولت محسوب می شود، افزود: امید است در آینده ای نه چندان دور شاهد ارتقاء حوزه تعلیم و تربیت در کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه درصدد هستیم بر اساس خردورزی و عقلانیت حرکت کنیم، گفت: در خصوص حقوق بازنشستگان وزیر به تنهایی قادر به تصمیم گیری نیست.