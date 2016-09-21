محمدرضا درند در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری بیست و هشتمین جشنواره استانی تئاتر در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: این جشنواره از ۷ تا ۱۰ مهر با حضور ۲۵ گروه نمایشی در استان خبر داد.

وی افزود: به دلیل احترام به گروه های برگزار کننده ۲۵ گروه نمایشی حضور خواهند داشت، اما تنها ۱۲ گروه حق الزحمه ورودی به جشنواره را می گیرند و با یکدیگر رقابت می کنند و داوری این جشنواره نیز به صورت یک مرحله ای انجام می شود.

درند از معرفی ۲ گروه برتر این جشنواره به جشنواره سراسری تئاتر فجر خبر داد و تصریح کرد: گروه های شرکت کننده هم اکنون در حال برگزاری اجراهای عمومی برای حضور در جشنواره هستند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه از تجلیل از برترین ها در پایان این جشنواره خبر داد و گفت: طی مراسم اختتامیه ای از برترین ها در بخش های بازیگری، کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه، طراحی لباس، گریم، موسیقی و پوستر تقدیر می شود.