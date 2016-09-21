به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان همدان در میدان باباطاهر این شهر با بیان اینکه امروز ایران اسلامی جزیره امن و ثبات است و هیچ کشوری امنیت و استقلال ایران را ندارد، افزود: این امنیت دستاورد انقلاب اسلامی است و هرگز نباید از این نعمت بزرگ غافل شویم.

وی با تاکید براینکه برای به دست آوردن این امنیت شمار زیادی از جوانان این مرز و بوم شهادت رسیده‌اند، گفت: اگر دفاع انسان‌های مومن و غیرتمند نباشد دشمنان مساجد را ویران می‌کنند، همانگونه که امروز شاهد هستیم داعشی‌ها حتی کلیساها را هم ویران کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید مسائل موجود را تجزیه و تحلیل کنند تا قدر امنیت کشور را بدانند و از کسانی که در سنگرها ایستاده و امنیت را تامین می‌کنند، پشتیبانی کنند، گفت: آنچه به برکت دفاع مقدس به دست آمده، قابل بیان، شرح و درک نیست چرا که اگر دفاع نبود، فاجعه‌ای رخ می‌داد که هزاران کتاب از شرح آن عاجز بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه نمونه این فاجعه را در کشورهایی نظیر لبنان، سوریه، عراق و یمن شاهد هستیم، گفت: اکنون در کشورهایی نظیر ترکیه، سوریه، لیبی، مصر، افغانستان و پاکستان امنیت وجود ندارد اما به فضل خدا و رهبری معظم انقلاب اسلامی و رزمندگان و نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان(عج)، ایران جزیره امن و ثبات است.

داعش لحظه‌ای از آتش‌افروزی غافل نیست

وی با بیان اینکه امنیت موجود در کشور به برکت حضور سربازان گمنام امام زمان(عج) و نیروهای مسلح کشوری ایجاد و پایدار مانده است، تاکید کرد: داعش در اطراف کشور حضور داشته و لحظه‌ای از آتش‌افروزی غافل نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان خطاب به کسانی‌که فکر می‌کنند مذاکره با آمریکا دشمنی‌ها را تمام می‌کند، گفت: دشمن عهد و پیمان سرش نمی‌شود.

نمایش نیروهای مسلح مایه عزت کشوراست

فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه همدان همدان نیز بابیان اینکه نمایش نیروهای مسلح مایه عزت کشوراست، گفت: هفته دفاع مقدس از دوران پرافتخار ما است و ما به افرادی که با ایستادگی و از جان گذشتگی خود اجازه ندادند ذره ای از خاک کشور به تصرف دشمن درآید افتخارمی کنیم.

امیر رحمان افسری بابیان اینکه دشمن سال ۵۹ و در چنین روزی با بمباران هوایی مناطقی از کشور، جنگ رسمی علیه ایران را آغاز کرد، افزود: دشمن تصور می کرد که ما آمادگی مقابله با آن ها را نداریم درحالی که نیروهای ما کمتر از دو ساعت پاسخ مناسبی به دشمن دادند.

فرمانده پایگاه هوایی شهیدنوژه همدان بابیان اینکه فردای آن روز نیروی هوایی ما با بمباران مناطق حساس دشمن ماشین های جنگی دشمن را منهدم کرد، گفت: همه نیروهای مسلح و ملت عملیات بزرگی در این سال ها انجام دادند.

نیروهای مسلح به زیبایی رسالت خود را انجام دادند

امیر افسری بابیان اینکه نیروهای مسلح به زیبایی رسالت خود را انجام دادند، عنوان کرد: نیروهای مسلح مایه افتخار کشور هستند.

وی بابیان اینکه رمز پیروزی ما در دفاع مقدس، اتحاد بین مردم و نیروهای مسلح برای دفاع از ملت، میهن و نظام اسلامی به رهبری امام(ره) بود، ادامه داد: جنگ ۸ساله دفاع مقدس با سربلندی به پایان رسید.

فرمانده پایگاه هوایی شهیدنوژه همدان با بیان اینکه نیروهای مسلح ما آمادگی خود را حفظ کرده اند، عنوان کرد: به رهبری فرمانده کل قوا آماده ایم تا از شرف و عزت نظام و کشور تا سرحد جان دفاع کنیم.

افسری با بیان اینکه رمز موفقیت امروز کشور این است که رهبر، فرماندهی کل قوا را برعهده دارند، تاکیدکرد: رمز موفقیت ما اتحاد و همدلی است.