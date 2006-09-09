به گزارش خبر نگارخبر گزاري مهر در زنجان ،‌ رسول زرگردر مراسم آبگيري سد گلابر در استان زنجان با اشاره به تاكيد رئيس جمهوري بر تسريع در فعاليت هاي مربوط به آبگيري سدها افزود: علي رغم وجود مشكلات متعدد اما تا به امروز توانستيم از پنج دهنه سد آبگيري كنيم و اين در حالي است كه عزم دولت نهم در راستاي برطرف كردن اين مشكلات است.

به گفته وي، هم اكنون ايران با داشتن 86 سد در حال ساخت و پس از چين و تركيه از لحاظ تعداد سدهاي در حال ساخت در رتبه سوم جهان قرار دارد .

زرگر تصريح كرد: در حال حاضر 85 سد در كشور با ظرفيت 10 ميليون مترمكعب در حال ساخت است و 176 سد نيز در كشور در حال مطالعه است كه تا پايان برنامه چهارم 86 سد به بهره برداري خواهد رسيد .

وي تاكيد كرد: اگر دولت و مجلس 4 ميليارد دلار در اختيار وزارت نيرو قرار دهند پرونده سد سازي ايران در يك دهه بسته خواهد شد چون وزارت نيرو هم ظرفيت كارفرمايي مشاوره و پيمانكار را دارد.

زرگر صنعت سد سازي ايران را داراي 2 شاخصه مهم عنوان كرد و افزود: صنعت سد سازي ايران ازنظر تكنولوژي ،فن آوري و علم سد سازي جزو پنج كشور برتر دنيا است

وي با اشاره به اينكه سد مشمپا از مهمترين سدهاي مورد نظر وزارت نيرو است گفت: مطالعات فاز اول اين سد به پايان رسيده و مطالعات فاز دوم اين سد نيز تا پايان امسال به اتمام خواهد رسيد و در صورت تصويب 100 هزار ميليارد تومان متمم قانون بودجه در مجلس 20 ميليارد تومان براي ساخت سد مشمپا اختصاص خواهد يافت.

معاون وزير نيرو در امور آب ، صنعت سد سازي در ايران را داراي پيشينه طولاني عنوان كرد و افزود: در دهه 40 تعداد 11 دهنه سد در كشور با ظرفيت آبگيري 11 ميليارد متر مكعب در كشور توسط كارشناسان خارجي احداث شد كه اين روند تا دهه 70 با ركود مواجه بود اما از دهه 70 به بعد ،‌ 83 سد با ظرفيت آبگيري 21 ميليارد متر مكعب آب در كشور احداث شد به طوريكه هم اكنون در مجموع با دارا بودن 94 سد بيش از 32 ميليارد متر مكعب آب ذخيره مي شود .