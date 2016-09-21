امروز نیازمند بازنگری در بحث جرایم و مباحث کیفری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در این دیدار با بیان اینکه باید قانون و حقوق مردم در همه بخش‌ها و حوزه‌ها رعایت شود، اظهار کرد: به عنوان مثال آموزش و تحصیل حق همگانی است حتی برای اتباع خارجی غیر مجاز؛ که این مهم با تاکید رهبر معظم انقلاب، اجرایی می‌شود.

وی افزود: سال گذشته در خراسان رضوی علاوه بر ۶۰ هزار دانش آموز خارجی دارای مدارک اقامتی پنج هزار نفر از فرزندانی که خود یا یکی از والدینشان فاقد مدارک قانونی اقامتی در کشور بودند نیز به مدرسه رفتند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: باید در حوزه‌های مختلف اعم از بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات و ... و هر جایی که حقوقی برای مردم دیده شده مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.

وی در خصوص مراجعه مردم به دستگاه‌ها و ادارات نیز تاکید کرد: مردم باید حقوق خود را بدانند و از آن مطلع باشند از این رو به دستگاه‌ها اعلام شده که این مباحث را از طریق پورتال و درگاه‌های الکترونیکی و مانند آن اطلاع‌رسانی کنند تا در حق مردم اجحاف نشود.

رشیدیان ادامه داد: باید به مردم در همه حوزه‌ها به ویژه حقوق شهروندی این اطلاع‌رسانی شود تا به یک جامعه توسعه یافته مورد نظر اسلام و انقلاب برسیم؛ جامعه‌ای که مردم به حقوق خود آشنا بوده و همه خود را مقید به اجرای آن بدانند.

وی یکی از چالش‌های جامعه را حجم بالای پرونده‌های قضایی دانست و افزود: بسیاری از آن‎ها ناشی از شرایط نامطلوب موجود در جامعه همچون پدیده مهاجرت، مسائل اقتصادی و مانند آن است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جرایم مربوط به حاشیه شهرها است؛ افزود: بسیاری از کسانی که به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند به دلیل نبود نظارت‌ها و کنترل‌هایی که در جوامع محدود بوده این خودکنترلی را دیگر بر رفتار و اعمال خود نمی‌بینند.

وی با بیان اینکه باید این شرایط اصلاح شود، افزود: اگر مردم به حقوق خود آگاه باشند و آن را مطالبه کنند و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی هم مقید به رعایت آن باشند، می‌توان این وضعیت را ارتقا بخشید و مشکل کمتری ایجاد می‌شود.

رشیدیان با تاکید بر این که مجازات باید متناسب با جرائم و بازدارنده باشد تا تاثیر بیشتری داشته باشد، اظهار کرد: بر اساس دین هدف نخست از اعمال مجازات پاک کردن فرد از گناه است اما در عرصه اجتماعی از جمله دلایلی که مجازات و کیفر دنبال می‌کند کاهش تکرار جرم و اساس آن بر قبح جرم و تکرار آن است تا تبدیل به یک عادت تکراری نشود.

وی تصریح کرد: امروز نیازمند یک بازنگری در بحث جرایم و مباحث کیفری و آثار مجازات‌ها هستیم که در بحث حقوق شهروندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به رویداد ۲۰۱۷ و شرایط خراسان رضوی و وجود بارگاه منور رضوی عنوان کرد: مشهد به دلیل جایگاه زیارتی که دارد می‌تواند در زمینه ایجاد گفتمان بین المللی در منطقه موثر باشد و باید برای سال ۲۰۱۷ این ظرفیت با کمک آستان قدس ایجاد شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی در بحث رعایت حقوق شهروندی باید به صورت ویژه و متمرکز وارد عمل شوند.

الهام امین زاده افزود: در این راستا با توجه به دغدغه ویژه رئیس جمهوری نسبت به حقوق شهروندی کار بر روی فرایند احترام به حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی به صورت تخصصی آغاز شده است.

وی در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: آسیب‌شناسی در حوزه حقوق شهروندی را انجام دادیم و اینک باید ضمن ارزیابی وضعیت استان‌های مختلف در این حوزه نقاط قوت و ضعف هر منطقه مشخص و بر این اساس نسبت به توسعه حقوق شهروندی و آگاه‌سازی مردم از حقوق خود اقدام شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه هر استان در بخش های مختلف اقدامات خوبی در حوزه رعایت حقوق شهروندی انجام داده که هدف ما در شناسایی بخش‌ها، مناطقی و افرادی که در این زمینه کارها و طرح‌های شاخصی انجام داده و می‌دهند؛ پرهیز از پراکندگی و اقدامات جزیره‌ای و ایجاد انسجام و هم افزایی در گستره یکپارچه جامعه است.

وی گفت: در این میان باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم به مردم در حوزه حقوق خود در بخش‌های مختلف انجام شود تا این امر به تحقق بهتر و سریعتر این امر بیانجامد.

امین زاده با اشاره به برخی از معضلات جامعه بویژه در حاشیه شهرها و این که امروز مردم حاشیه شهرها به چه چیزی می‌توانند افتخار کنند، افزود: جدایی این مردم از خاک و روستا و آبادی خود و سکونت در یک منطقه به نام حاشیه شهر که فاقد هویت اجتماعی مشخص با انواع آسیب‎ها و معضلات است ، هویت‎ها را در افراد تضعیف کرده است.

وی عنوان کرد: باید تلاش کرد روستاها دوباره به عنوان مراکز تولید و با اهمیت جامعه احیا و توانمند شوند و به مرور حاشیه شهرها را کمرنگ کنیم که این خود نیازمند اقدامی کلان و گسترده با حضور همه بخش ها و ظرفیت‎های کشور است.

دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه خراسان رضوی همواره در حوزه‌های مختلف از استان‌های پیشرو در کشور بوده است، افزود: در حوزه حقوق شهروندی نیز باید گونه‌ای عمل شود که این پیشتازی حفظ شود.