به گزارش خبرنگار مهر، در میان تمام اتفاقات خوب و بدی که طی این هفته رو به پایان برای ورزش ایران در عرصه های مختلف رقم خورد، مرگ بهمن گلبارنژاد در جریان مسابقات دوچرخه سواری بازی های پارالمپیک ریو تاسف بار ترین و در عین حال مهمترین اتفاقی بود که ورزش جهان را تحت تاثیر قرار داد.

علاوه بر این اتفاق که کام ورزش ایران را تلخ کرد، ادامه مدال آوری ورزشکاران کشورمان در بازی های پارالمپیک و در نهایت بسته شدن پرونده آنها در این دوره بازی ها با ۲۴ مدال و کسب جایگاه پانزدهم، برگزاری هشتاد و سومین دیدار میان دو تیم پرسپولیس و استقلال، اعلام رنکینگ جدید تیم های فوتبال جهان که با صعود تیم ملی ایران همراه بود، معرفی سرمربیان جدید برای آزادکاران و فرنگی کاران و قهرمانی تیم ملی بسکتبال در فیبا آسیا چلنج دیگر اتفاقات مهم ورزش ایران در هفته رو به پایان بودند.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

صعود دو پله ای فوتبال ایران در رنکیگ فیفا

سایت فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) پنجشنبه هفته گذشته جدیدترین رنکینگ تیم‌های ملی فوتبال را اعلام کرد. بر اساس رده بندی جدید منتشر شده تیم‌ملی فوتبال ایران با دو پله صعود نسبت به ماه قبل در رده سی و هفتم جهان قرار گرفت. فوتبال ایران با ۷۱۲ امتیاز همچون ماه های گذشته در صدر تیم های آسیایی قرار دارد. در این رده بندی تیم ملی فوتبال آرژانتین در صدر بهترین تیم های فوتبال جهان ایستاده است.

نمایش خسته‌کننده سرخابی‌ها پس از یک هفته هیاهو

هشتاد و سومین دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته ششم رقابت های لیگ برتر جمعه گذشته برگزار شد و در شرایطی با تساوی بدون گل به پایان رسید که دو تیم نتوانستند نمایش قابل قبول و تماشاگرپسندی داشته باشند و بیشتر به دنبال نباختن بودند. این دیدار در حالی در حضور هفتاد هزار تماشاگر و در استادیوم یکصدهزار نفری آزادی برگزار شد که از چند روز پیش از آن هیاهو زیادی برای برگزاری بازی ایجاد شده بود اما در عمل بازیکنان دو تیم نمایشی خسته کننده ارائه کردند.

اما در دیگر دیدارهای برگزار شده در هفته ششم رقابت های لیگ برتر و دیدار همزمان با دربی فولاد خوزستان یک بر صفر مقابل پدیده به برتری دست یافت. در سایر دیدارها که یک روز زودتر برگزار شده بود، سپاهان در تبریز با یک گل ماشین سازی را شکست داد. دیدار سیاه جامگان مقابل صبا با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. تیم های سایپا و صنعت نفت در دیدارهای خانگی برابر گسترش فولاد و استقلال خوزستان یک بر یک متوقف شدند. دیدار دو تیم پیکان و نفت همچون دربی بدون اینکه گلی داشته باشد، به پایان رسید و تراکتورسازی هم ۲ بر یک ذوب آهن را شکست داد.

تهدید کاروان ایران به اخراج از پارالمپیک

درج نام خلیج فارس روی نقشه ایران بر چمدان ورزشکاران ایران حاضر در مسابقات پارالمپیک و همچنین طرح نقشه کشور ایران باعث عصبانیت عربستانی‌ها شده است. مسئولان ارشد ورزش عربستان در جریان بازی های پارالمپیک این اقدام ایران را سیاسی دانسته و خواستار برخورد با کاروان ایران به خاطر این طرح و نقشه شده بودند! در همین رابطه حتی اینگونه اعلام شد که برگزارکنندگان بازی ها کاروان ایران را به اخراج از ریو تهدید کرده اند!

تیم ملی بسکتبال قهرمانی فیبا آسیا چلنج شد

ملی پوشان بسکتبال ایران یکشنبه شب در دیدار نهایی مسابقات فیبا آسیا چلنج مقابل کره جنوبی پیروز شدند و عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کردند. این دومین دیدار تیم ملی بسکتبال ایران مقابل کره جنوبی در این مسابقات بود. شاگردان درک باورمن پیش از دیدار فینال و در مرحله دوم مسابقات فیبا آسیا چلنج نیز کره جنوبی را شکست داده بودند. علاوه بر این قطر، عراق، تایلند، ژاپن، هند و اردن نیز دیگر تیم هایی بودند که تیم ملی بسکتبال ایران در فیبا آسیا چلنج با آنها دیدار کرد و موفق به شکست همه آنها شد تا با اقتدار قهرمان مسابقات شود.

​مربیگری یک ایرانی در تیم وردربرمن

تیم وردربرمن بعد از شکست های متوالی در آغاز فصل جدید رقابتهای بوندس لیگا کادر فنی خود را تغییر داد. بر این اساس الکساندرنوری که د رتیم های نوجوانان و امیدهای ایران سابقه بازی دارد به عنوان جایگزین موقت ویکتور اسکریپنیک انتخاب شد و به طور موقت هدایت این تیم را بر عهده گرفت.

حادثه مرگبار برای رکابزن پارالمپیکی ایران

بهمن گبارنژاد، تنها رکابزن کاروان فرهنگی ورزشی منا در پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک شنبه گذشته و در روز پایانی این رقابت ها، در جریان رقابت های جاده دچار حادثه شد و در حین انتقال به بیمارستانی درگذشت. وی که از ناحیه گردن دچار شکستگی شده بود، در حین انتقال به بیمارستان و در آمبولانس سکته کرد؛ به همین دلیل وی به نزدیکترین درمانگاه منتقل شد اما پس از ۴۵ دقیقه تلاش پزشکان برای احیا درگذشت. گلبارنژاد که در پارالمپیک لندن نیز حضور داشت، در همین دوره بازی های پارالمپیک و در بخش تایم تریل چهاردهم شده بود.

۲۴ مدال و جایگاه پانزدهم سهم ایران از پارالمپیک ریو شد

طی این هفت روز هفته و درادامه پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک سیامند رحمان در دسته بعلاوه ۱۰۷ کیلوگرم با چهار بار رکوردشکنی صاحب مدال طلا شد. محسن کائیدی و جواد حردانی پرتابگران نیزه ایران در کلاس F۳۴ و F۳۸ بازی های پارالمپیک ریو به مدال برنز دست یافتند. بازی های پارالمپیک ریو به مقام سوم دست یافت. زهرا نعمتی در ریکرو تیراندازی باکمان صاحب مدال طلا شد. جاوید احسانی در پرتاب وزنه سوم شد. تیم فوتبال هفت نفره ایران به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و تیم ملی والیبال نشسته هم صاحب مدال طلا شد.

دیگراینکه سمیه عباسپور در رقابت های کامپوند به عنوان چهارم دست یافت. تیم ملی والیبال نشسته بانوان آخرین دیدار خود در پارالمپیک را با برتری ۳ بر ۲ برابر هلند به پایان رساند و موفق شد در اولین حضور پارالمپیکی به عنوان پنجم دست یابد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر آخرین دیدار خود را به ژاپن واگذار کرد و به عنوان دهم دست یافت.

بدین ترتیب یکشنبه شب و پس از ۱۱ روز رقابت میان ورزشکاران حاضر در پانزدهین دوره بازی های پارالمپیک، پرونده کاروان ورزش ایران با ۲۴ مدال شامل ۸ مدال طلا، ۹ نقره و ۷ برنز بسته شد. در این دوره بازی ها ساره جوانمردی (۲ طلا در تیراندازی)، مجید فرزین (وزنه‌برداری)، محمد خالوندی (پرتاب نیزه) و غلامرضا رحیمی (تیراندازی با کمان)، سیامند رحمان (وزنه برداری) و زهرا نعمتی (تیراندازی با کمان) و والیبال نشسته صاحب مدال طلا شدند.

سامان پاکباز (پرتاب وزنه)، علیرضا قلعه‌ناصری (پرتاب دیسک)، نعمتی و رنجبر (میکس ریکرو تیمی)، سجاد محمدیان (پرتاب وزنه) و عبدالله حیدری (پرتاب نیزه)، سجاد نیک پرست (پرتاب نیزه)، حامد امیری (پرتاب وزنه) ، فوتبال هفت نفره و فوتبال پنج نفره به مدال نقره دست یافتند و ۷ مدال برنز ایران نیز توسط پیمان نصیری (دوی ۱۵۰۰ متر)، ابراهیم رنجبر (تیراندازی با کمان)، علی صادق زاده (وزنه برداری)، اسدالله عظیمی (پرتاب وزنه)، جواد حردانی (پرتاب نیزه)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه) و جاوید احسانی شکیب (پرتاب وزنه) به دست آمد.

با احتساب ۲۴ به دست آمده توسط کاروان ۱۱۱ نفره ایران در پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک، این کاروان جایگاه پانزدهم این دوره بازی ها را از آن خود کرد.

معرفی سرمربی جدید تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد

دوشنبه و از سوی فدراسیون کشتی، سرمربی جدید آزادکاران و فرنگی کاران انتخاب و معرفی شدند. بر اساس حکم رسول خادم که طی چهار سال گذشته هدایت تیم ملی کشتی آزاد را بر عهده داشت، محمد طلایی عهده دار هدایت این تیم شد. همچنین سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی هم به علی اشکانی سپرده شد. پیش از این محمد بنا سرمربی این تیم بود.

تیم ملی والیبال بانوان ایران در رده ششم آسیا ایستاد

در چارچوب روز پایانی مسابقات AVC کاپ زنان که در ویتنام جریان دارد و برای کسب عنوان پنجم این رقابت ها، تیم ملی والیبال بانوان کشورمان به مصاف چین تایپه رفت. در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند و به عنوان ششم بسنده کردند.

این برای نخستین بار است که والیبال بانوان ایران در رقابت های AVC کاپ زنان صاحب جایگاه ششم می شود.

گذر لیگ برتر از هفته هفتم

هفتین هفته مسابقات فوتبال لیگ برتر سه شنبه با برگزاری چهار دیدار در تهران و شهرستان ها آغاز شد. در دیدارهای برگزار شده در این روز از مسابقات تراکتورسازی ۳ بر صفر مقابل سیاه جامگان پیروز شد و پیکان هم در خوزستان ۳ بر ۲ فولاد را شکست داد. صبا در دیدار خانگی برابر سایپا یک بر صفر پیروز شد و رقابت دو تیم استقلال و ذوب آهن هم با برتری ۲ بر یک آبی پوشان به پایان رسید تا کام آبی ها شیرین شود و به اولین برد فصل خود دست پیدا کنند.

دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات لیگ برتر چهارشنبه برگزار شد که طی آن پرسپولیس در اصفهان ۳ بر یک سپاهان را شکست داد تا بعد از دربی پرانتقاد که با تساوی به پایان رسید به یک پیروزی شیرین دست پیدا کند. نفت در تهران ۲ بر یک ماشین سازی را برد، گسترش فولاد تبریز و فولاد به تساوی بدون گل رسیدند و پدیده و صنعت نفت هم ۳ بر ۳ مساوی شدند.