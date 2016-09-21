به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح چهارشنبه در آیین جشن شکوفه‌ها با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: آغاز فصل بهار تعلیم و تربیت مقارن شده با اعیاد و آغاز هفته دفاع مقدس که در همین راستا و شعار سال، شعار و برنامه‌های امسال سال تحصیلی هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: « ماه حماسه، جشن عید و مهر گل‌های دانش در بغل داریم با عزم آبادانی میهن آهنگ اقدام و عمل داریم» شعار امسال تعیین شده و تلاش می کنیم بتوانیم در راستای این شعار با کمک نهادهای مختلف به رشد و شکوفایی دانش آموزان برای توسعه و تربیت فرهیختگان آینده کمک کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تشکر از همراهی اولیاء دانش آموزان در روز اول مدرسه بیان کرد: امیدواریم تا پایان سال این همراهی خوبی اولیاء را داشته باشیم چرا که هر زمان مدرسه و اولیاء متحد باشند می‌توانند با کمک هم در پیشرفت دانش آموزان در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی رشد کنند.

کرمی خاطرنشان کرد: از تیر ماه سال جاری برنامه‌ریزی‌های مختلفی در راستای بازگشایی هر چه بهتر مدارس تلاش شد.

وی با بیان اینکه با توجه به جغرافیای استان ما و گرما وجود کولر ضروری است، بیان کرد: با خرید تجهیزات تلاش شده که هیچ مدرسه‌ای بدون لوازم سرمایشی در استان وجود نداشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: خرید تجهیزات، عدم وجود کلاس درس بدون معلم و تعمییر مدارس از جمله فعالیت های آموزش وپرورش استان بوشهر در آغاز بازگشایی مدارس بوده است.

کرمی گفت: در سال تحصیلی جاری ۲۲ هزار دانش آموز کلاس اولی در ۷۵۱ دبستان دولتی در استان امروز سال تحصیلی خود را اغاز کردند.